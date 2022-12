Uno de los temores de los usuarios de dispositivos móviles es el daño total o parcial de sus equipos. Estamos usando equipos que por muy baja que sea la gama el costo gira alrededor o supera los 5 mil pesos.

Es por lo anterior que siempre es importante a la hora de comprar un dispositivo móvil que sea por dispositivos que cuenten con soporte en el país.

Hay una industria de refacciones y accesorios de piezas no originales, es decir, no realizadas por o para los fabricantes, en ocasiones con materiales mas económicos, que no siempre se traduce en que las piezas sean mas baratas.

El día de hoy leí en los foros de OPPO México Fans sobre una usuaria a la que se le rompió la pantalla de su Oppo Reno 6 Lite y primero cotizó en negocios que reparan celulares y le daban unos precios que le hacían pensar que era mejor comprar otro equipo que repararlo. Sin embargo a sugerencia de algunos de los miembros llamó al Centro de servicio de Oppo en México y resultó que por $2,600.00 MXN ($132 USD) le entregaron su equipo con pantalla y carcasa nueva.

Todas las marcas en el país cuentan con servicio de atención a clientes, y algunas de ellas cuentan con aplicaciones dentro del mismo equipo que permite solicitar o cotizar servicio técnico, así como ubicar los lugares donde están los centros de reparación oficiales.

También a tener en cuenta que algunas marcas en México no ofrecen el soporte a equipos comprados fuera del país.

En ésta temporada navideña cuando muchos compramos o regalamos dispositivos móviles como smartphones es importante verificar también las garantías que ofrecen en caso de fallos o reparaciones.

¿Haz tenido problemas con tu equipo para reparar algo que se le haya roto o dañado? Compartenos tus experiencias.