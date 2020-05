Manten una relación saludable con tu smartphone

Optimizar el uso que le das a tu celular. Para hacerlo, usa el App Timer que permite llevar la cuenta de las horas y minutos que le dedicas a las distintas apps y evaluar si es necesario bajar el tiempo de consumo de cada una de ellas Esta función permite definir un tiempo límite de uso de las aplicaciones favoritas y envía alertas para que no se superen.

Aprovechar la opción de Wind Down (Desconexión) que activa automáticamente el modo nocturno en el horario definido La luz nocturna ajusta el tono de la pantalla y hace que sea más fácil ver el teléfono con poca luz.

Utilizar la herramienta “Do Not Disturb” (no molestar) para silenciar las notificaciones, llamadas y mensajes, y personalizar las preferencias en caso de que quieras recibir exclusivamente las alertas de algún contacto en especial. De esta manera, no estarás recibiendo notificaciones a lo largo de la noche y podrás tener un mejor descanso.