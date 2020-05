Miniso estrena tienda online oficial en México

Muchas mujeres más que hombres, amamos la tienda de Miniso, y desde que llegó prácticamente no hay visitar al mall o al super que no se acompañe de una vueltecita en sus tiendes..pero apareció la pandemia y nos quedamos un buen rato sin acceso no solo porque cerró, sino porque no había versión online de la misma..hasta ahora.

Si bien en abril Claro Shop incorporó una sección destinada con los productos de la misma..no ofrecía el mismo feeling. Es por eso que finalmente Miniso nos escuchó y por fin tiene la tienda incorporada en su página para México.

Lo mejor es que no hay mínimo de compra para tener envió gratis, ya que con claro fue solo por tiempo limitado y el catálogo también estaba limitado. Ahora hay acceso a todos los departamentos si bien no están disponibles aún todos los productos, seguramente por las restricciones comerciales.

Es el momento para adquirir los productos de higiene y cuidado si aún no los consigues antes que se agoten porque por ahora no tienen de todos los modelos que solían estar disponibles en la tienda física.

La tienda se divide en 10 categorías: juguetes, moda, deportes, salud y belleza, viajes, bolsas y mochilas, tecnología, cosméticos, papelería y hogar.

Se puede pagar con tarjetas de débito y crédito y en efectivo con transferencia o depósito bancario.

Al momento de pagar se dan los datos para hacer la transferencia o depositar el dinero en sus cuentas bancarias de Bancomer, Banamex o Santander. También se puede pagar los depósitos Bancomer en tiendas de 7-Eleven y los los depósitos Banamex en tiendas de Telecomm-Telégrafos. Y por supuesto, en todos los Oxxos con un ticket que se lleva impreso.

Los envios se hacen por medio de DHL a toda la República Mexicana, por lo que el tiempo regular de 3 a 5 días hábiles, pero por ahora puede tardar más de 20 días. Aunque menciona que el envío es gratis, en la FAQ se aclara que el costo de envío varía de acuerdo con los productos y la dirección de entrega. En todo momento se puede revisar el envío en la sección Mi Cuenta – Pedidos podrás ver el estatus de tu pedido