Ideas para celebrar el día del niño

Se acerca el Día del niño y este año las celebraciones serán un poco diferentes, pues tendremos que festejar con los más pequeños desde casa. Recuerda que es un día para distraerse, jugar y descubrir, por lo que te damos algunas ideas de actividades para despertar la creatividad e imaginación de los pequeños y que harán que pases un gran momento con tus seres queridos, como sugerencia de Motorola.

Recrea las fotos de tu infancia challenge

Seguro ya has visto una de las últimas tendencias en redes sociales, personas que recrean fotos de cuando eran niños en la misma posición, lugar y vestimenta. Además de ser una idea divertida, puedes hacer que varios miembros de la familia participen y repliquen esos conmovedores y épicos momentos. Lo único que necesitas es tu smartphone y tu creatividad. Hace años los smartphones no contaban con la tecnología y calidad fotográfica de hoy en día, saquemos provecho a eso. Por ejemplo, con los nuevos moto g8 y moto g8 power podrás tomar fotos extraordinarias muy de cerca o con un ángulo ultra-amplio y de calidad profesional gracias a su sistema de tres cámaras con Inteligencia Artificial (IA). Termina el reto agregándole un filtro sepia o blanco y negro incluidos en todo el portafolio de Motorola.

Acampar con tus hijos en tu sala

Pede ser agotador estar todo el día en casa, pero que mejor manera de darle un twist a tu día y organizar junto con tus hijos una noche de camping. Lo único que necesitan es ser creativos para armar su propia casa de campaña ya sea en tu sala o jardín. ¿Qué te parece ver una película mientras comen bombones o palomitas? Vive la experiencia real, en un momento así no tendrás oportunidad de recargar la batería de tu celular, con el nuevo moto g8 power y moto g8 power lite, no tendrás que preocuparte por cargar con cables y conectarlo a la luz, gracias a sus más de dos días de potencia con una enorme batería.

Preparar un postre en familia

Para los niños, cocinar también puede ser jugar y aprender, además es una gran manera de educar. Hoy en día, existen muchos video tutoriales en plataformas digitales que te dan el “paso a paso” para preparar sencillos y divertidos platillos. Puedes utilizar tu motorola one hyper con su pantalla de 6.5” de borde a borde para no perderte ningún detalle del tutorial. ¿Te gustaría inmortalizar el momento y sacar rápido una selfie? No hay problemas: la cámara Pop-Up se activa en menos de un segundo, incluso a través del gesto de girar la muñeca que incluyen los smartphones de Motorola.

Termina capturando tus deliciosas preparaciones con la cámara macro del más reciente moto g8 power y moto g8 power lite, inmortaliza el resultado para que tu pequeño lo comparta con sus amigos, después de eso llega el paso más divertido, ¡disfrutarlo!

Tiempo de concursos

Una gran idea para que los peques estén en movimiento es organizar juegos. Vuélvanse locos y hagan concursos de baile, de saltos, o el típico juego de las sillas que todos conocemos y con el que todos terminados muertos de risa. Con esta actividad, además de ser divertida, promueves la competencia sana y la convivencia familiar. Y ¡claro! Como sabemos que nunca falta el que no quiere jugar, hagamos que se convierta en el “fotógrafo asignado”, así podrá unirse a la diversión y grabar los mejores momentos. Cuando le den ganas de unirse al juego con la action cam del moto g8 plus podrá grabar sosteniendo su smartphone con una mano y al mismo tiempo tratando de que no le ganen su lugar en el juego de las sillas.