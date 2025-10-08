El almacenamiento móvil alcanzará los 10,8 GB/s de escritura con el nuevo estándar UFS 5.0

La industria de dispositivos móviles está a punto de experimentar un salto significativo en velocidad de almacenamiento. JEDEC, la organización encargada de estandarizar el almacenamiento flash para smartphones y tablets, ha anunciado la llegada del estándar UFS 5.0 (Universal Flash Storage),

Este almacenamiento promete velocidades de transferencia de hasta 10,800 Mbps, acercándose notablemente a las capacidades de los SSD PCIe 5.0 utilizados en computadoras de alto rendimiento.

Un salto generacional en velocidad y rendimiento

El estándar UFS ha evolucionado considerablemente desde que JEDEC comenzó a estandarizarlo en 2011. La versión anterior, UFS 4.0, adoptada en 2022, ofrece velocidades de transferencia de 2,900 Mbps en un solo carril o 5,800 Mbps utilizando dos carriles. Con UFS 5.0, estas cifras casi se duplican, alcanzando los 10,800 Mbps.

Para poner esto en perspectiva, los SSD PCIe 5.0 de alta gama como el Samsung 9100 Pro pueden alcanzar aproximadamente 14,700 Mbps.

Esto significa que los smartphones con UFS 5.0 podrían llegar a ofrecer alrededor del 73% del rendimiento de estos potentes discos de estado sólido para PC, una cifra impresionante considerando las limitaciones de espacio y energía de los dispositivos móviles.

Más allá de la velocidad: mejoras en fiabilidad y seguridad

UFS 5.0 no solo destaca por su velocidad. JEDEC ha incorporado mejoras significativas en la integridad de la señal, lo que debería traducirse en una mayor fiabilidad del almacenamiento.

Además, el nuevo estándar facilita la integración en dispositivos gracias a una fuente de alimentación separada para la unidad de señalización y el subsistema de almacenamiento.

En el apartado de seguridad, UFS 5.0 implementa un sistema de hash en línea que mejora la protección de los datos. Estas características adicionales hacen que el nuevo estándar no solo sea más rápido, sino también más robusto y seguro que sus predecesores.

Del papel a la realidad: un camino gradual

Como suele ocurrir con los nuevos estándares tecnológicos, pasarán varios años hasta que UFS 5.0 llegue al mercado masivo. Incluso entonces, la adopción del estándar no garantiza automáticamente mayores velocidades de almacenamiento en todos los dispositivos.

Un ejemplo claro es el Google Pixel 10 Pro, que utiliza UFS 4.0 en sus versiones de 256GB o superior.

A pesar de contar con este estándar avanzado, las pruebas han mostrado velocidades de datos relativamente lentas, de hasta 1,492 Mbps, mientras que la competencia suele ofrecer más del doble de velocidad con la misma tecnología.

El impulso necesario para la IA móvil

Según JEDEC, estas velocidades más rápidas serán fundamentales para satisfacer las crecientes demandas de las aplicaciones de inteligencia artificial.

A medida que los smartphones incorporan más capacidades de IA, desde el procesamiento de imágenes hasta asistentes virtuales avanzados, la necesidad de acceder y procesar grandes cantidades de datos rápidamente se vuelve crítica.

La reducción de la brecha entre el almacenamiento móvil y el de PC permitirá que los desarrolladores implementen funcionalidades más sofisticadas sin preocuparse tanto por las limitaciones de velocidad del almacenamiento, abriendo nuevas posibilidades para la innovación en aplicaciones móviles.

Aunque todavía faltan algunos años para que esta tecnología se generalice, su desarrollo demuestra que la industria móvil sigue avanzando a pasos agigantados hacia dispositivos cada vez más potentes y versátiles.

Fuente: 9to5Google