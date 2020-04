Opciones de pago no presencial en AT&T México

No tienes que salir de casa para hacer tu pago

Pensar en salir de casa para hacer el pago de tus servicios de comunicación, puede ser un problema para las personas, ya que implica dejar el hogar, sobre todo si no se tiene alguna sucursal cerca o donde se iba se encuentra cerrado. No te preocupes, AT&T tiene tres alternativas que no implican desplazamiento:

Cargo recurrente

El pago se realiza de forma automática, con cargo a la tarjeta de crédito o débito. Implica un descuento en la renta mensual. Los paso son:

a) Prepara tu tarjeta de crédito o débito, tu número telefónico o cuenta y los datos personales de la tarjeta. b) Comunícate a *PAGO (*7246) desde tu línea AT&T. c) Confirma los datos con el ejecutivo de Call Center. d) Tu cargo recurrente quedará activado y no tendrás que preocuparte por ir a una estación de pago.

Aplicaciones bancarias

Efectúa tu pago desde cualquiera de las aplicaciones bancarias

a) Ingresa a tu Banca Móvil. b) En la sección de servicios agrega AT&T. c) Registra el número de convenio y de referencia ubicado en tu factura. d) Realiza el pago de tu servicio.

A través de *PAGO (*7246)

Podrás comunicarte desde tu celular y sin costo a la línea *PAGO (*7246):

a) Tendrás que tener a la mano tu tarjeta de crédito o débito, tu número telefónico o cuenta y los datos de la tarjeta. b) Deberás comunicarte a *PAGO desde tu línea AT&T. c) Confirma los datos con el ejecutivo de call center.

Y de esta forma ya no tienes que salir a pagar o ir a sitios que cobren una comisión por hacer el trámite. En caso de tener prepago, puedes también usar el servicio de banca móvil, mercado libre o mercado pago y claro, la app de AT&T en Android e iOS más la versión web.

Con información de AT&T