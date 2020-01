Poco confirma su “segunda temporada” ¿será acaso el Poco F2?

Hace poco nos enteramos que Poco es una marca independiente de Xiaomi, por lo que se espera que sea lanzado un nuevo producto, en este caso al Poco F2 y parece que ya hay confirmación oficial.

Pocophone F2 es el nombre internacional del Poco F2 que se vendería en India. Se esperaba que fuera lanzado en 2019 pero ahora se entiende el motivo del retraso.

La marca Poco, ha confirmado el regreso de “Poco” en un video, por lo que el Poco F2 está por lanzarse en una fecha desconocida, ya que solo indica próximamente la temporada dos de Poco.

#POCOIsHere and it’ll give chills to others. IYKWWM ? Season 2 is live now! Brace yourself for the impact. pic.twitter.com/wJPWgDgwCn

También en Twitter se confirmó aunque es extraño hablar de temporadas en smartphones.

An open letter to all #POCO fans!

Thanks for making it possible. #POCOIsHere and we’re ready for an action-packed season 2. Are you? pic.twitter.com/vYOQ8HZj8v

— POCO India (@IndiaPOCO) 21 de enero de 2020