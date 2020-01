Poco se convierte en una marca de smartphones independiente de Xiaomi

Xiaomi ha manejado hasta ahora a la marca Poco, ya que es su dueña. Esta línea maneja modelos accesibles, sobre todo en India. Ahora se ha dado a conocer que se vuelve una marca independiente.

Con dos años de existencia, Poco ahora ya no depende de Xiaomi, por lo que lanzará sus propios smartphones y alguno que otro accesorio entre otros productos.

De hecho ya se rumorea que está trabajando en su próximo lanzamiento.

Xiaomi compartió un comunicado a Android Authority en donde confirmó el lanzamiento de la empresa de forma independiente, la cual posee su propio personal y estrategia de mercadotecnia.

Here we go!

Congrats @IndiaPOCO . It’s time to excite the tech and smartphone scene in 2020 ? https://t.co/HQDQ3DH1Qv

— Alvin Tse #MiFan (@atytse) 17 de enero de 2020