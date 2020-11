AT&T México continúa presentando sus promociones durante El Buen Fin: los usuarios podrán encontrar hasta el 50% de descuento en smartphones y accesorios participantes.

Estas ofertas podrán encontrarse en las tiendas de AT&T y distribuidores autorizados a lo largo del país, además de en nuestra tienda en línea, en donde los usuarios tendrán oportunidad de elegir modelos y accesorios como:

iPhone 11 Pro Max de 512 GB desde $415 pesos al mes o un iPhone 11 de 256 GB desde $240 pesos mensuales y hasta en 36 pagos mensuales a partir de un plan AT&T Consíguelo 5.

desde $415 pesos al mes o un desde $240 pesos mensuales y hasta en 36 pagos mensuales a partir de un plan AT&T Consíguelo 5. Mientras que el iPhone SE de 2nda Generación de 128 GB estará disponible en un plan AT&T Consíguelo 3 con mensualidades desde $135 pesos al mes.[1]

estará disponible en un plan AT&T Consíguelo 3 con mensualidades desde $135 pesos al mes.[1] Smartphones como el Huawei Mate 30 Pro, el paquete del Huawei P30 Lite de 256 GB + los audífonos Huawei FreeLace y Motorola Razr tendrán 50% de descuento al adquirirlos en un plan AT&T Consíguelo 3[2].

el y tendrán 50% de descuento al adquirirlos en un plan AT&T Consíguelo 3[2]. Los Galaxy S20, Redmi Note 9s y Motorola One Hyper, en la promoción AT&T Simple Plus, donde los clientes podrán llevarse el smartphone de sus sueños, además de pagar 7 y llevarse 12 meses de servicio incluido, aprovechando meses sin intereses (MSI) y en algunos bancos bonificación[3].

En cuanto a accesorios[4], para tener una mejor experiencia de audio, se podrán adquirir los audífonos inalámbricos Motorola Vervebuds 110 bk con 50% de descuento.

Para los usuarios que prefieren prepago, AT&T Más tiene:

En nuevas activaciones, el doble de GB para video durante 6 meses a partir de la recarga de $150.[5]

Para clientes existentes, el doble de GB para video a partir de la recarga de $100, durante la vigencia de la promoción.[6]

Mientras tanto, Unefon ofrece:

Para nuevas activaciones, en la compra y activación de un Unefon y recarga de $150 o más recibe 1000 MB por un año para Facebook y YouTube.[6]

Para clientes existente en la compra y activación de un Unefon y recarga de $100 o más recibe 1000 MB por un año para Facebook y YouTube.[6]

Y si de entretenimiento se trata, dile GO a la plataforma de televisión en vivo más contenido on demand, DirecTV GO, ya que en la compra de cualquier dispositivo Roku, se regalará 1 mes de servicio que podrás pagar con tu número AT&T. Al contratar DirecTV GO, los usuarios se llevarán 2 años de HBO incluido.

Más información en AT&T