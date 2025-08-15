Aguascalientes prepara reglas claras para el uso de celulares en escuelas

El Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) está desarrollando un marco normativo para regular el uso de dispositivos móviles en los centros escolares del estado.

Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, titular del IEA, informó que esta iniciativa se lleva a cabo con la participación activa de todos los actores educativos, incluidos alumnos, padres de familia, docentes y autoridades académicas.

Un reglamento construido entre todos

El proceso se ha enriquecido con foros y talleres colaborativos. En estos espacios, se han escuchado las perspectivas de estudiantes y padres sobre cómo deberían resguardarse los dispositivos móviles y qué sanciones se aplicarían en caso de incumplimiento.

Todo esto quedará plasmado en el reglamento que será enviado para consideración del Congreso del Estado.

Objetivo: evitar distracciones y fomentar el aprendizaje

Las autoridades buscan equilibrar la tecnología en las aulas con el foco en el aprendizaje. El reglamento establecerá directrices claras para que los dispositivos no se conviertan en una distracción o generen inequidad entre estudiantes.

El IEA enfatiza que la regularización responde a una necesidad detectada directamente por las escuelas. Uno de los puntos que ha generado dudas entre la comunidad educativa es la responsabilidad de custodiar los dispositivos durante la jornada escolar.

Para evitar sobrecargar a los docentes, el IEA analiza que sean los directores o decanos quienes asuman esta función, garantizando así una administración eficiente y segura.

Comunicación garantizada en emergencias

Gutiérrez Reynoso subrayó que, en situaciones de emergencia, se mantendrá la comunicación entre estudiantes y padres a través de los canales institucionales.

De este modo, se asegura la tranquilidad de las familias sin comprometer la protección de los menores ni el ambiente de aprendizaje.

Referente internacional: tendencia mundial en la regulación

A nivel global, la regulación del uso de móviles en las escuelas es una tendencia en crecimiento.

El Informe Global de Monitoreo de la Educación 2023 de la Unesco, presentado el 23 de enero, indica que 19 sistemas educativos se han sumado en los últimos años a la prohibición de estos dispositivos en aulas, acumulando un total de 79 países.

Se prevé que el nuevo reglamento entre en vigor alrededor de octubre de este año. El IEA continuará socializando la normatividad en las escuelas y ajustando el documento final según las observaciones surgidas en los talleres y foros realizados.