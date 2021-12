Tanto si utilizas un teléfono Android como si tienes un iPhone, corres el riesgo de encontrarte con aplicaciones maliciosas en sus respectivas tiendas. Pese a que tanto Google como Apple cuentan con sofisticados sistemas de detección de apps malintencionadas, el volumen de apps que manejan sus tiendas es tan grande que resulta imposible garantizar que estén libres de malware al 100%. Por eso, si quieres minimizar el riesgo de sufrir hackeos o infecciones de malware a causa de estas apps, es importante que aprendas a reconocer las aplicaciones potencialmente maliciosas y evitar su instalación antes de que tengan la oportunidad de causar daños a tus dispositivos o robar tus datos privados.

¿Cómo proteger tu teléfono del malware?

Recuerda que tu teléfono es un dispositivo informático que está igualmente expuesto al malware que los dispositivos de escritorio como los PCs o los Mac. Por esto, es importante que utilices herramientas de ciberseguridad para protegerlo, incluyendo:

Una VPN. Un servicio VPN te permite proteger tu conexión a internet encriptando los datos que envías o recibes a través de tu teléfono. De esta manera, todos tus chats, correos electrónicos, contraseñas o información de pago se enviarán siempre a través de un túnel encriptado que hará que sean inaccesibles por parte de posibles ciberatacantes.

Un te permite proteger tu conexión a internet encriptando los datos que envías o recibes a través de tu teléfono. De esta manera, todos tus chats, correos electrónicos, contraseñas o información de pago se enviarán siempre a través de un túnel encriptado que hará que sean inaccesibles por parte de posibles ciberatacantes. Un antivirus. El mito de que los iPhone o los Android son inmunes a los virus informáticos es falso. Cualquier sistema informático puede ser atacado por un virus si no se lo protege adecuadamente, y por eso es importante que tu móvil también cuente con un antivirus actualizado capaz de protegerlo frente a cualquier tipo de malware que pueda infectarlo.

El mito de que los iPhone o los Android son inmunes a los virus informáticos es falso. Cualquier sistema informático puede ser atacado por un virus si no se lo protege adecuadamente, y por eso es importante que tu móvil también cuente con un antivirus actualizado capaz de protegerlo frente a cualquier tipo de malware que pueda infectarlo. Un gestor de contraseñas. Los gestores de contraseñas son una de las herramientas más importantes a la hora de mantener tus contraseñas online a salvo y minimizar el impacto de cualquier posible filtración que tenga lugar en las plataformas que utilizas. Con ellos vas a poder utilizar contraseñas robustas y únicas en todas tus cuentas online, y, además, te alertarán en el caso de que alguna de tus cuentas se haya visto vulnerada.

¿Cómo distinguir apps maliciosas?

La principal de las características que suelen tener las aplicaciones maliciosas para Android o iOS son las siguientes a continuación.

Solicitan más permisos de los necesarios

Un ejemplo clásico de una aplicación maliciosa es el de una app de linterna que solicita acceso a tus contactos, a tu historial de llamadas o a tu micrófono. ¿Por qué una app que simplemente necesita encender la luz del flash de tu smartphone te pide este tipo de permisos para poder funcionar? La respuesta es muy sencilla: se trata de una aplicación que está lista para recopilar tus datos privados y venderlos al mejor postor, así que te conviene evitar la instalación de todas las apps que soliciten permisos excesivos.

Tienen nombres similares a los de apps y juegos populares

Con frecuencia, las apps maliciosas tratan de aprovechar el éxito de otras aplicaciones populares para tratar de conseguir el mayor número de descargas posible. De esta manera, muchas apps se disfrazan como apps complementarias de plataformas como TikTok o videojuegos como el Garena Free Fire. En este sentido, es frecuente que las aplicaciones que se publicitan a sí mismas como mejoras, macros o trucos para los videojuegos en realidad no cumplan con esta función y simplemente se dediquen a recopilar los datos de acceso de los usuarios a sus cuentas online, que luego venden a terceros.

Cuentan con muchos comentarios negativos

Si una app maliciosa ha sido lanzada recientemente quizá todavía no tenga muchas valoraciones en la tienda, pero si lleva algo de tiempo en circulación puede que empieces a detectar muchos comentarios negativos por parte de sus usuarios. Aunque es cierto que a veces estos comentarios negativos pueden deberse simplemente a que la app no funciona de forma adecuada, en muchos casos también pueden estar alertando a otros usuarios del hecho de que la app sea maliciosa o cause problemas en el dispositivo.

Se muestra publicidad indeseada

Si alguna app maliciosa consigue evadir todos los signos que hemos visto hasta ahora, puede que la instales y que empieces a sufrir los efectos del malware que tenga en su software. Algunos de estos signos pueden incluir la ralentización de tu teléfono, la aparición de ventanas de publicidad no deseada, o cualquier otra forma de mal funcionamiento. Si este es el caso, desinstala las apps que hayas instalado más recientemente, y escanea tu teléfono con un antivirus actualizado.