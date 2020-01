Desconocido fabricante lanzaría smartphone con doble cámara frontal de 44 MP

Al parecer la próxima tendencia en los smartphones es la doble cámara frontal dentro de la pantalla pero esta en los pocos modelos disponibles no posee los sensores más potentes. Un YouTuber publicó en su cuenta en Twitter una imagen en donde declara a un smartphone con doble cámara frontal de 44 MP.

La cámaras de ahora se ubican dentro de espacios dentro de la pantalla, pero por lo general es solo uno y no dos espacios dentro de la pantalla. Pero en este caso sería la primera con tal configuración en la cámara, según el YouTuber de tecnología Arun Maini a.k.a. Mrwhosetheboss, quien compartió la foto.

Holding an unreleased smartphone right now, with world’s FIRST 44MP Dual Punch-hole front camera…

Can anyone guess from which company? pic.twitter.com/A0VhiXxJog

— Arun Maini (@Mrwhosetheboss) 20 de enero de 2020