Teléfonos móviles darán seguimiento de cuarentena hecha por los mexicanos

En Estados Unidos el gobierno pidió ayuda a los operadores telefónicos para analizar la conducta de los ciudadanos ante la cuarentena establecida por el covid-19. Esta idea parece que será igual implementada en Ciudad de México, ya que las antenas usadas para las telecomunicaciones en teléfonos móviles serán usadas con ese fin.

Según la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, la intención es identificar si las personas están manteniendo el aislamiento para evitar contagios. Esta zona geográfica es una de más alta densidad, lo que implica un gran riesgo.

Con ayuda de estas antenas se podrá monitorear el movimiento y contacto entre las personas, para crear estadísticas.

La agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) asegura que se va a mantener la privacidad de las personas, ya que no se recolecta datos, por lo tanto no se aplicarían multas en caso de no cumplirse.

Con información de adip.cdmx.gob.mx