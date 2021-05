HMD, el hogar de los teléfonos Nokia, dio a conocer un informe sobre tendencias globales de uso de los teléfonos celulares inteligentes, el cual indica que el 69 % de las personas considera que los smartphones se han encarecido demasiado y el 81 % desea teléfonos capaces de resistir el paso del tiempo.

INTERACCIÓN

De acuerdo con los hallazgos del estudio realizado por HMD Global en 30 países, los usuarios dependen tanto de sus teléfonos que los tocan en promedio 142 veces al día y pasan 18 horas y 12 minutos a la semana, en promedio, viendo la pantalla —el equivalente a ver las dos primeras temporadas de Game of Thrones consecutivamente—. Colombia pasa el mayor tiempo viendo la pantalla, casi cinco horas al día, mientras que Alemania y Portugal registran el menor tiempo con dos horas diarias.

El uso de los teléfonos móviles a nivel mundial ha aumentado en 90 % en los últimos 10 años, y el 83 % de las personas afirman “amar” su Smartphone. Ese “amor” ha convertido a los dispositivos móviles en el centro de todos los aspectos de nuestra vida: un tercio (32 %) utiliza su teléfono para comprar, tres cuartos (76 %) para consultar sus finanzas, dos de cada tres (63 %) para hacer ejercicio y monitorear su actividad física, y el 68 % ahora lo utiliza para el pago de transacciones.

Estas son las cinco actividades principales que se realizan con los teléfonos a nivel mundial:

Navegar por Internet Navegar en redes sociales Escuchar música Jugar Enviar mensajes de texto

CONFIANZA EN LA TECNOLOGÍA

La confianza es un factor importante al momento de elegir un teléfono móvil: el 92.2 % de los mexicanos encuestados, afirma que es muy importante para ellos saber que su teléfono está protegido. Más del 77.5 % acepta que las estafas les preocupan, mientras que un 28.6 % de usuarios de la Generación X (34-44 años) afirma que han sido víctimas de estafas.

Sin embargo, el 7.8 % acepta que espera al menos dos semanas antes de descargar las actualizaciones de seguridad, y casi la mitad de los usuarios (42.2 %) no sabe si su teléfono cuenta con las actualizaciones de seguridad más recientes, lo que los deja vulnerables a las amenazas y los hackers. Dos de cada tres usuarios (66.7 %) no descargan actualizaciones porque piensan que no sirven.

REDUCIR LA FRECUENCIA DE CAMBIO DE TELÉFONO

Respecto al tiempo que los mexicanos conservan sus teléfonos, en promedio, esperan dos años antes de cambiarlos. Solo el 10.8 % conserva su teléfono más de tres años. No obstante, casi el cien por ciento (94.1 %) afirma que les gustaría conservar su teléfono durante más tiempo, sin embargo, la mayoría de ellos (73.5 %) manifiesta que ha tenido que cambiarlo porque ha disminuido su rendimiento con el tiempo. A más de la mitad (75.5 %) le preocupa el exceso de desechos electrónicos que se genera.