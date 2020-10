Desde los inicios de la pandemia, se dieron a conocer el tiempo de vida que tiene el virus en diferentes tipos de materiales y condiciones, sobre todo para saber cómo acabar con éste. Ahora más que nunca, con más estudios limpiar por 20 segundos con alcohol sigue siendo la mejor forma de evitar que se propague en nuestros equipos.

Por lo general los smartphones tabletas y computadoras, son equipos que llevamos a todos lados, ya sea por trabajo, diversión o comunicación. Los resultados de un estudio hecho por los investigadores de la Organización de Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth (CSIRO, por sus siglas en inglés), en Australia, encontraron evidencia que respalda otros resultados acerca de cuánto tiempo pueden vivir en superficies sin desinfectar, con algunos cambios, encontrándose que viven más tiempo de lo que se creía.

En una temperatura a 20 grados, el virus puede vivir en las pantallas y billetes hasta cuatro semanas, con la cantidad de virus suficiente para contagiar, equivalente a personas infectadas en su etapa inicial, que es cuando más es fácil cogerlo. Esto aplica igual en vidrio, acero inoxidable y plásticos, según indica el artículo publicado en la revista Virology.

En caso de vivir en un lugar a 40 grados, la carga viral se muere en algunas superficies en menos de 24 horas. No hay que olvidar que el período de semidesintegración, es de entre 1.7 y 2.7 días a 20 °C y de unas horas a 40 °C. Sin embargo, también hay otros factores que lo afectan como la forma en que llega el virus, el medio ambiente, la superficie.

Mucha gente pensaba que no es necesario bañarse después de estar en lugares potencialmente contaminados de COVID-19. Según los resultados encontrados por los científicos de la Universidad de Medicina de la Prefectura de Kioto, Japón, este puede vivir hasta 9 horas, por lo que más que nunca es muy importante cuidar la higiene personal y lavarse las manos, sobre todo porque a veces tocamos superficies sin saber si alguien ya la estornudó o tosió y puede que esté enfermo y no solo de covid.

Lo interesante es que en materiales como acero, vidrio y plástico el tiempo de duración es mayor, tal como comentamos en las párrafos anteriores, por lo que es muy fácil deshacerse del virus siempre que recordemos tener los cuidados pertinentes, como el lavado de manos con agua y jabón o uso de desinfectantes base alcohol del 80% por al menos 15 segundos.

Así una persona que no tiene la posibilidad de bañarse debe tener consigo un desinfectante como las sales de amonio, consigo, para que se la pueda rociar en brazos u otras partes del cuerpo que queden expuestas en caso de que no solo las manos se contaminen. No olvides la forma correcta de desinfectar tu smartphone, pc y tableta.

Con información de Clinical Infectious Diseases y mdz