Sientes que el smartwatch o smartphone vibra aún sin usarlo o estar cerca?

¿Alguna vez sentiste que tu teléfono vibra aún cuando no lo tienes contigo? Este es un síntoma que es más común de lo que se piensa. No estás loco ni eres la única persona que lo ha experimentado, pasando incluso en wearables.

La persona siente vibrar su equipo como si estuviera recibiendo una llamada o notificación…aunque no ocurra. Los expertos en salud mental lo denominan síndrome del teléfono fantasma. Cabe aclarar que a pesar del nombre, no implica un problema de salud mental.

La solución es dejar el teléfono en casa y quitarte el smartwatch. Ya que si no se trae en el bolsillo o bolsa o en la mano, no se puede sentir, como un deseo de sentir anticipadamente ese aviso. Al estar cada vez más lejos de esos equipos es menos probable experimentar una señal falsa. Todo esto se le denomina FOMO (fear of missing out), miedo a perder una llamada o mensaje, lo que causa en cierta medida problemas de ansiedad o es producto de tener problemas en sus relaciones y no es causado por problemas de hardware o software..

También puede ser posible que en algunos casos sea un problema con algún músculo, que puede estar relacionado o no con el uso de un smartphone.

Si experimentas este problema lo mejor será dejar de usarlo por unos días.

Con información de Wall Street Journal