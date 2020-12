5 juegos populares que están gratis en Google Play ahora mismo

Si estás pensando en descargar nuevos juegos para tu teléfono inteligente y no sabes cual elegir, aquí te damos algunas recomendaciones interesantes que creemos te ayudarán. En Google Play encuentras cientos de juegos, los hay de todos tipos y géneros, pero en esta ocasión vamos a mostrar los 5 juegos más populares que están disponibles gratis en la tienda de aplicaciones de Android.

Ruleta de casino: Roulettist

Si eres de aquellas personas que les gusta los juegos de azar tipo casino como el caso de la ruleta casino online, este juego sin duda es para ti. Roulettist es uno de los mejores juegos gratis de tipo ruleta que cuenta con millones de jugadores activos en todo el mundo. Asimismo, tienes una experiencia completa con una mesa de ruleta altamente realista con gráficos en tercera dimensión (tipo 3D) que presenta todas las variedades y detalles que esperarías encontrar en una ruleta clásica de casino en la vida real, tal y como lo has visto en las películas sobre las Vegas Nevada en Estados Unidos y sitios similares.

Con Ruleta de casino: Roulettist tienes fichas gratis al descargar y empezar a jugar el juego, así como también cuenta con tres versiones de ruleta diferentes entre las que encontramos la versión europea, la versión americana y por último la versión francesa.

Además, en el juego podrás participar en misiones, conseguir recompensas y participar en torneos de ruleta contra otros jugadores de todo el globo terráqueo y si estas empezando, el juego incorpora un sencillo tutorial que te ayudará en tus primeros pasos con los juegos de tipo ruleta, gracias a que cuenta con un tutorial para empezar a aprender.

Por último, el juego te permite empezar a jugar directamente sin necesidad de que debas tener una cuenta registrada, esto es al elegir el modo invitado y en caso de que te guste y después obtengas tu cuenta personal, podrás llevarte tu partida entre dispositivos como smartphones y tablets sin perder tu progreso, utilizando una sola cuenta para jugar cualquiera de los otros juegos que ofrece Roulettist a sus usuarios, en una sola aplicación.

Among Us

Este es uno de los mejores juegos que puedes encontrar en Google Play. En Among Us puedes jugar en línea desde el Wi-Fi de tu casa con hasta 10 jugadores simultáneos. Mientras intentas reparar tu nave espacial para la salida deberás tener mucho cuidado, ya que entre los jugadores hay un impostor empeñado en matar a todos los tripulantes. Tu victoria estará declarada cuando hayas completado todas las tareas asignadas o descubriendo al impostor de la nave.

Street Racing 3D

Si lo tuyo son los juegos de carreras Street Racing 3D es para ti. Puedes conducir un coche deportivo de primera clase y unirte al mejor campamento de carreras callejeras en donde puedes competir en diferentes modos de escena callejera, y mostrar a tus rivales una velocidad increíble en una competencia real y fantástica. Puedes experimentar una experiencia de acción arcade y forma de simulación de conducir para ganar recompensas, recoger monedas y diamantes.

Plants vs Zombies 2

Por supuesto, en esta lista de los juegos más populares en Google Play no podía faltar un clásico: Plants vs Zombies 2. El juego ofrece una atractiva aventura de acción y estrategia en la que podrás conocer, saludar y derrotar a legiones de zombis locos y hambrientos. Para defenderse de la horda de muertos vivientes es necesario reunir un ejército de plantas, cargarlas hasta los topes de nutrientes para proteger tu cerebro.

Banana Kong

Con Banana Kong puedes correr, saltar, rebotar y balancearte por lianas para ayudar a Banana Kong a dejar atrás una avalancha de plátanos, por lo que este juego es una aventura emocionante con un viaje a través de la selva, cuevas y copas de árboles. También podrás montar un jabalí o volar sobre un tucán para superar peligrosos obstáculos como rocas gigantescas, cocodrilos, pirañas y lava ardiente. La jugabilidad es sencilla: debes recoger tantos plátanos como puedas.

Si tienes un smartphone Android de gama media o con hardware lo suficientemente decente podrás instalar todos los juegos y correrlos sin problema alguno. Lo mejor de todo es que los puedes descargar e instalar sin costo alguno, por lo que se convierten en una atractiva opción.

Juegos populares en Google Play Store

Cabe señalar que ninguno de estos juegos es de pago, se descargan gratis, pero algunos de ellos tienen transacciones dentro del juego, pero realmente son títulos que merecen mucho la pena descargar. Con ellos podrás saciar tu ocio o pasar un momento agradable desde tu smartphone, juegos que algunos son muy populares y otros que recientemente llegarán a la Play Store.

También, hay que aclarar que los juegos no están ordenados de mejor a peor o viceversa, simplemente te recomendamos probarlos todos para que pases buenos momentos de entretenimiento desde tu dispositivo móvil. Por supuesto, estos juegos son perfectos si estás cansado de buscar en Google Play y no por más que buscas no logras encontrar el indicado, pero no te preocupes, acá te damos algunas recomendaciones.