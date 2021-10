8 opciones para divertirse en línea con tu smartphone

Algunas opciones si no sabes cómo matar el tiempo con tu celular

Los teléfonos inteligentes son los dispositivos que revolucionaron el mundo de la tecnología. Sin ellos, no tendríamos a nuestra disposición tal cantidad de alternativas distintas para entretenernos. Cada día los usamos para una multitud de tareas, uno puede, casi de manera total, manejar toda su vida desde estos pequeños aparatos. Son tantas las razones por las que los usamos que aunque intentáramos, no podríamos recordar cada una de ellas. En este corto artículo, vamos a hacer un repaso de 8 opciones para divertirse con el móvil.

Juegos móviles

Los teléfonos móviles nos permiten acceder a una infinidad de juegos. De esta manera, nos brindan acceso a un mundo de variedad y diversión cuando nos sentimos aburridos. Ya sea que te gusten los juegos de acción, de estrategia o busques los mejores tragamonedas online, nunca encontrarás un momento de pereza con un teléfono en mano.

Redes sociales

Las redes sociales en la actualidad abundan. Estamos en una época donde una gran cantidad de personas interactúa con ellas por medio de sus dispositivos móviles. Estas aplicaciones te permiten estar conectado con todo el mundo, enterarte de las últimas novedades y seguir cada uno de tus intereses en tiempo real.

Leer un libro

En algunos casos, los libros han quedado relegados por otras formas de entretenimiento. Sin embargo, con tu móvil puedes tener acceso a millones de libros desde la palma de tu mano. Puedes leer una cantidad inimaginable de novelas, relatos de superación personal y otros. Al usar el teléfono, te ahorras tener que llevar contigo un libro grande y pesado.

Hablar con tus amigos

Los teléfonos nacieron como dispositivos para facilitar la comunicación. Con el paso de los años, se convirtieron en mucho más que eso. Sin embargo, con las aplicaciones más conocidas del mercado puedes mantener un contacto directo con tus amigos y familiares en todo momento.

Contenido multimedia

Otra forma de divertirse con el móvil es consumiendo contenido multimedia. Las plataformas de streaming tienen, en su mayoría, una versión dedicada para los teléfonos desde donde podrás disfrutar de sus catálogos completos. Algunos de estos servicios también te permiten descargar las películas y los capítulos de las series para que puedas mirarlos sin necesidad de estar conectado a una red móvil de internet.

Perderse en la Internet

Internet ofrece entretenimiento e información para todos los gustos. En la red podrás encontrar, básicamente, todo el conocimiento humano concentrado en distintos sitios webs. Solo debes tener cuidado de no mezclar la realidad con el mundo virtual lleno de conspiraciones y teorías de otro mundo.

Revisa tu horóscopo

Si aún no lo has hecho, nunca es tarde para revisar tu horóscopo. Aunque no creas en los astros y en la inclinación planetaria, te divertirás leyendo las predicciones sobre tu futuro inmediato.

Practica un deporte

Desde tu móvil te puedes unir a clases deportivas con la temática que más te interese si no tienes tiempo o ganas de ir hasta un gimnasio. Existen distintas aplicaciones también donde puedes tomar clase junto a otra gente o personalizadas con un entrenador. Hoy vimos 8 opciones para divertirse con el teléfono móvil, sin embargo, con un poco de imaginación puedes encontrar hasta formas de ganar dinero jugando o métodos para aprender idiomas y muchas posibilidades más por descubrir.