A24 y Alex Garland unirían fuerzas para llevar al cine ‘Elden Ring’

Después de insinuar que tomaría un descanso de la dirección, el cineasta Alex Garland, conocido por Civil War, parece haber cambiado de planes.

En lugar de alejarse de la industria, se ha unido nuevamente a la famosa casa productora A24 para un proyecto sorpresa: la adaptación cinematográfica del aclamado videojuego Elden Ring.

A24 apuesta por los Blockbusters con adaptaciones de videojuegos

Este movimiento confirma la estrategia de A24 de incursionar en producciones de gran escala. El estudio ya está desarrollando otra adaptación de un videojuego (Death Stranding) y ha incrementado notablemente sus presupuestos.

Civil War tuvo un costo de $50 millones de dólares, mientras que su próxima película, Marty Supreme, se rumorea que superó los $60 millones de dólares.

Alex Garland IS in negotiations to direct ELDEN RING for A24. https://t.co/behilleTia — Jeff Sneider (@TheInSneider) May 7, 2025

¿Qué esperar de la Adaptación de “Elden Ring”?

Lanzado en febrero de 2022, Elden Ring es un RPG de fantasía oscura creado por Hidetaka Miyazaki (Dark Souls) y Yui Tanimura, con una narrativa coescrita por George R. R. Martin, autor de Game of Thrones.

La trama sigue a los Tarnished, exiliados convocados a las Tierras Intermedias para reconstruir el Elden Ring, enfrentarse a deidades monstruosas y reclamar el trono como el nuevo Señor del Círculo.

Garland, reconocido por su estilo visual e intelectual en cintas como Ex Machina, Aniquilación y Civil War, no parece tener intenciones de reducir su ritmo. Además de Elden Ring, está involucrado en el relanzamiento de la franquicia 28 Days Later con 28 Years Later y su secuela, The Bone Temple, proyectos que escribe y produce.

Se espera que Elden Ring sea su próximo trabajo como director, con filmación programada para 2026. Definitivamente, su “descanso” de la industria no duró mucho.

Fuente: DarkHorizons