Among US anuncia su llegada a las consolas

Among US es uno de los videojuegos más conocidos en la actualidad, un título que se lanzó en 2018, pero no fue sino hasta 2020 que explotó su popularidad en los teléfonos inteligentes y próximamente dará el salto a las consolas y, por supuesto, al servicio bajo demanda Xbox Game Pass de Microsoft.

Este anuncio se produce después de que se dio a conocer que el juego llegaría a PlayStation y Xbox en edición física de coleccionista. Ahora, se ha dado a conocer que, a partir del 14 de diciembre, el titulo llegará digitalmente a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X/S.

Además, como bono adicional, los suscriptores de Xbox Game Pass también podrán acceder al juego de forma gratuita el mismo día de lanzamiento. De esta manera, el juego estará disponible en todas las consolas existentes, incluido el Nintendo Switch, donde estuvo disponible desde diciembre pasado.

Among US tendrá un costo de 5 dólares, pero la parte más atractiva es que los jugadores que pagan por Xbox Game Pass podrán jugarlo sin costo adicional.