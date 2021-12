Después de varios meses de espera el popular juego Among Us anuncia su arribo a las consolas de videojuegos. Mediante un comunicado la desarrolladora oficializó el lanzamiento de su juego para las sobremesas PlayStation 4 y Xbox One, así como para las consolas de actual generación, como PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

El juego llega cargado con todo el contenido actualizado, así como las nuevas actualizaciones y algunas novedades exclusivas para consolas. El título se puede adquirir a través de las tiendas oficiales de cada plataforma. En el store de Sony los usuarios tendrán que desembolsar 3.99 euros, mientras que los usuarios de Xbox tendrán que pagar 4.99 euros.

Por otro lado, hay que destacar que la vinculación de cuentas no está disponible para la consola de Sony, por lo que solo aplica, de momento, para los usuarios de Xbox. Las actualizaciones más recientes, como los nuevos roles para los personajes tripulantes e impostores ya se incluyen en esta edición para consolas.

Among Us se amplía a nuevas plataformas, ahora ya está disponible en las consolas de Sony y Microsoft, así como también para PC y la consola portátil Nintendo Switch, adicional a los smartphones, donde este título ha cautivado a millones de usuarios.