El Tokyo Game Show 2025 sería el escenario para revelar el próximo Forza Horizon 6

El lanzamiento de Forza Horizon 6 se ve cada vez más cercano, con rumores sólidos que sugieren un anuncio en el Tokyo Game Show 2025.

Este esperado título de carreras de mundo abierto para Xbox podría destacar en el evento que se llevará a cabo del 25 al 28 de septiembre, confirmando además una ambientación en Japón, un país con una rica historia automotriz que los fanáticos han estado esperando disfrutar.

Ubicación japonesa confirmada

Recientes filtraciones apuntan a que Forza Horizon 6 tendrá lugar en Japón, una novedad que emociona a los seguidores de la saga.

La inclusión de un entorno nipón es coherente con las demandas de los jugadores que desean explorar un vasto mundo abierto con paisajes y una cultura automotriz única.

El desarrollador del juego fue visto recientemente visitando un concesionario australiano y escaneando un automóvil JDM raro, lo que refuerza la conexión con coches japoneses que podrían aparecer en la entrega.

Anuncio esperado en Tokyo Game Show 2025

Windows Central reporta que Microsoft podría aprovechar el Tokyo Game Show para revelar oficialmente Forza Horizon 6. Documentos internos mencionan la participación de Xbox en la convención, donde se espera que la compañía realice una presentación online.

Tras el éxito del Gamescom 2025, el Tokyo Game Show promete ser otro evento clave para la industria, y el anuncio de un título emblemático como Forza Horizon 6 encajaría perfectamente.

Estrategia para el mercado japonés

Microsoft ha tenido dificultades para consolidar su presencia en Japón, pero Forza Horizon 6 podría cambiar esa dinámica.

No sería la primera vez que un juego de Xbox se anuncia en el Tokyo Game Show, ya que tras la adquisición de Activision Blizzard, títulos como Starcraft llegaron a Game Pass durante el evento de 2024.

Un escenario japonés para Forza Horizon 6 haría del Tokyo Game Show el lugar ideal para su debut. Surgen dudas sobre si Forza Horizon 6 se estrenará exclusivamente en Xbox o también en PlayStation 5.

En un mercado cada vez más abierto, algunos juegos como Doom: The Dark Ages se lanzaron simultáneamente en ambas plataformas.

Las buenas ventas de Forza Horizon 5 en PS5 podrían motivar a Microsoft a no mantener exclusividad, especialmente porque Gran Turismo 7, enfoque central de Sony, está más orientado a carreras en circuitos, minimizando la competencia directa con la saga Horizon.