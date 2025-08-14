David Sirland responde a las críticas tras la beta abierta de Battlefield 6

Con más de 520,000 jugadores simultáneos en Steam, el primer fin de semana de la beta abierta de Battlefield 6 estableció un nuevo récord para la serie y sirvió como una prueba de estrés para mecánicas de juego, tecnología y balanceo.

Aunque la recepción general fue positiva, los fans señalaron críticas claras que el productor principal David Sirland ha abordado públicamente en una publicación en X.

Retroalimentación y reacciones en la beta abierta de Battlefield 6

El lanzamiento de la beta abierta el 7 de agosto combinó entusiasmo con comentarios constructivos.

Jugadores veteranos compararon el juego con clásicos como Bad Company 2 y Battlefield 4, destacando el manejo de armas, el diseño sonoro y el regreso de la “sensación clásica de Battlefield.” Sin embargo, también hubo críticas sobre aspectos pendientes de mejorar.

Balance de vehículos y manejo de helicópteros

Uno de los ejes centrales del juego son los vehículos, por lo que su funcionamiento y balance son clave. La comunidad criticó que los helicópteros eran lentos y frágiles, algunos incluso sospecharon que se usó un modelo de vuelo similar al muy criticado Battlefield 2042.

Sirland aclaró que la física está basada en Battlefield 4, aunque con revisiones importantes. Confirmó que tras la beta se aplicarán mejoras específicas para vehículos.

Tamaño y tipo de mapas

La serie se caracteriza por mapas amplios y equilibrados. Sin embargo, la beta presentó mapas pequeños, muy centrados en combates cuerpo a cuerpo, lo que hizo que algunos sintieran que parecía más un juego tipo Call of Duty.

Sirland mencionó que estos mapas reducidos fueron diseñados intencionalmente para batallas cerradas (CQB), y que próximamente llegarán mapas más grandes.

El netcode es fundamental para un buen registro de impactos y jugabilidad justa. Muchos players reportaron que el tiempo para morir (Time to Death, TTD) se sentía demasiado corto, incluso cuando se tomaba cobertura.

Navegador de servidores y matchmaking

Un apartado importante para la comunidad es el regreso del navegador clásico de servidores.

En esta beta solo estuvo disponible el matchmaking automático para grupos de hasta cuatro jugadores, dejando sin opción a formaciones más grandes. Sirland anunció que se integrará una solución a través del menú principal usando Portal.

El ánimo general en la comunidad es optimista, reconociendo el buen desempeño técnico y la diversión que ofrece la beta. La transparencia del equipo de desarrollo para responder a críticas da confianza de que se mejorarán los puntos débiles antes del lanzamiento oficial el 10 de octubre.

Battlefield 6 promete un regreso sólido, con un gameplay que recupera la esencia clásica, ajustes técnicos para pulir la experiencia y nuevos contenidos que ampliarán el ámbito de batalla para los jugadores.

