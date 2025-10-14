Steam supera los 41 millones de jugadores activos al mismo tiempo con Battlefield 6

Valve vuelve a celebrar, Steam acaba de romper su propio récord de usuarios jugando simultáneamente. Este 12 de octubre más de 41.6 millones de gamers estuvieron conectados al mismo tiempo, y sí… esto es destacable.​

El número exacto es impresionante: 41,666,455 jugadores activos al mismo tiempo. Para ponerlo en perspectiva, Steam apenas superó la marca de los 40 millones de usuarios concurrentes en marzo de 2025. En menos de siete meses, la plataforma ganó casi dos millones más de jugadores simultáneos.​

El fenómeno Battlefield 6 impulsa el crecimiento

Parte de este éxito tiene nombre y apellido: Battlefield 6. El nuevo shooter de EA se estrenó el 10 de octubre y literalmente explotó en Steam. En su primer día, el juego alcanzó un pico de 747,440 jugadores simultáneos, convirtiéndose en el decimocuarto título más jugado de todos los tiempos en la plataforma.​

Y eso contando únicamente Steam, porque Battlefield 6 también está disponible en consolas.

El lanzamiento fue tan contundente que algunos analistas estiman que el juego generó más de $100 millones de dólares en ventas previas al estreno. La recepción también ha sido positiva, con un 78% de reseñas favorables entre más de 25,000 opiniones de usuarios.​

Un gigante que no deja de crecer

Para entender la magnitud del logro, hay que mirar hacia atrás. Steam nació en 2003 como una herramienta de Valve para facilitar la descarga y actualización de sus propios juegos.

Pocos años después, abrió las puertas a desarrolladores externos, sentando las bases de su expansión.​

En 2008, la plataforma celebraba el millón de jugadores concurrentes. La pandemia de COVID-19 le dio un impulso masivo: en 2020, Steam eclipsó la barrera de los 24 millones de usuarios simultáneos. Para enero de 2024, ya había alcanzado los 33 millones. Ahora, en octubre de 2025, supera los 41 millones.​

Esto significa que, en menos de dos años, Steam sumó casi 10 millones de jugadores más a su base activa simultánea. Y si comparamos con la era pre-pandemia, la plataforma duplicó su marca de usuarios concurrentes.​

Los pesos pesados que sostienen el ecosistema

Battlefield 6 no está solo en el podio. Títulos veteranos como Counter-Strike 2 y Dota 2 siguen siendo pilares fundamentales para Steam, aportando juntos más de dos millones de competidores diarios.

Pero aquí viene algo interesante: la plataforma no sobrevive solo de los grandes nombres.​

Los desarrolladores independientes juegan un papel crítico para mantener fresco el catálogo de juegos. Esa diversidad de opciones es una de las razones por las que millones de personas abren Steam cada día, incluso cuando no hay un lanzamiento AAA en el horizonte.​

El poder de las funciones sociales

¿Por qué Steam sigue dominando cuando existen alternativas? La respuesta no está solo en los juegos.

Valve construyó una comunidad real alrededor de su plataforma. Cada juego cuenta con su propio foro de discusión donde los jugadores comparten trucos, resuelven problemas técnicos o simplemente charlan.​

Algunos títulos van más allá y soportan Steam Workshop, una herramienta que facilita el acceso a mods y contenido creado por usuarios. El sistema de reseñas y valoraciones también se ha convertido en referencia obligada para evaluar la recepción de un juego nuevo.​

Claro, no todo es perfecto. Steam tiene sus críticos, especialmente en temas de moderación de conductas en foros y reseñas falsas. También cedió ante la presión de procesadores de pago para censurar juegos con contenido maduro. Sin embargo, estas controversias no han frenado su crecimiento.​

Epic Games Store sigue muy atrás

A pesar de los esfuerzos de la Epic Games Store y su agresiva estrategia de regalar juegos cada semana, Steam mantiene un dominio abrumador. En 2025, Valve controla aproximadamente el 74% del mercado global de distribución digital de juegos para PC.​

Epic, por su parte, apenas captura alrededor del 3% cuando se mide por ingresos de terceros, aunque tiene 295 millones de cuentas registradas. El problema está en convertir esos registros en compras reales.​

La ventaja de Steam es difícil de romper: una base instalada masiva, características comunitarias superiores, algoritmos de recomendación más refinados y décadas de bibliotecas de juegos que los usuarios ya poseen.

Incluso con una división de ingresos más favorable para desarrolladores (88/12 frente al tradicional 70/30 de Steam), Epic no logra ganar tracción significativa.​

Los servicios de suscripción tampoco hacen mella

Otra amenaza potencial viene de los servicios de suscripción como Xbox Game Pass. Sin embargo, las cifras de Steam demuestran que los jugadores de PC prefieren acumular bibliotecas propias, incluso lidiando con las limitaciones del DRM.​

Las cancelaciones masivas tras el aumento de precio de Game Pass no perjudicaron a Microsoft, pero tampoco beneficiaron especialmente a otras plataformas. Los leales a Steam parecen estar comprometidos con su ecosistema, y Valve no muestra signos de perder ese dominio en el corto plazo.​

Con 132 millones de usuarios activos mensuales y un récord que parece destinado a seguir subiendo, Steam se confirma como el rey indiscutible de los videojuegos digitales en PC.​

Fuente: Forbes