Los héroes familiares regresan y se forman nuevos aliados en una operación trotamundos, que incluye misiones en Europa, Asia y las Américas. La Fuerza Operativa 141 enfrenta su mayor amenaza hasta el momento: una amenaza recién alineada con conexiones profundas pero desconocidas. Así es a lo que te enfrentarás en el nuevo juego Call of Duty: Modern Warfare II, la secuela del exitoso Modern Warfare de 2019.

Esta campaña está configurada para ser una experiencia increíble en numerosos niveles: asedios en alta mar con combate submarino, asaltos explosivos desde 30,000 pies sobre las fortalezas enemigas y misiones sigilosas de bajo perfil y alto riesgo a simple vista y bajo la protección de oscuridad.

Junto a ti se encuentran compañeros de escuadrón icónicos: el líder del equipo, el Capitán John Price; el experimentado sargento Kyle “Gaz” Garrick; el propio lobo solitario, el favorito de los fanáticos Simon “Ghost” Riley; el intrépido sargento John “Soap” MacTavish; así como el miembro más nuevo del equipo, el coronel Alejandro Vargas, un Operador de Nivel 1 incorruptible y miembro de las Fuerzas Especiales de México.

Después de la campaña, los jugadores pueden unirse a su dúo para Operaciones especiales evolucionadas. Este modo cooperativo táctico mejora tus habilidades de creación de equipos y también prepara el escenario para las horas casi interminables de juego disponibles en el multijugador de clase mundial.

Si eres de los primeros usuarios en reservar y acceder al modo multijugador de Call of Duty: Modern Warfare II en el lanzamiento estarás entre los primeros en probar y subir de nivel las múltiples armas básicas, explorar una amplia gama de mapas y modos, conocer a un elenco internacional de operadores y más.

Modern Warfare II será el Call of Duty más avanzado de la historia, con una experiencia verdaderamente inmersiva con sonido, iluminación y gráficos increíblemente realistas. El juego también cuenta con un nuevo sistema avanzado de IA. Tanto los enemigos como los aliados en Campaña y Operaciones Especiales actúan tácticamente utilizando técnicas de maniobra de combate y cobertura que serían una segunda naturaleza para un Operador de Nivel 1.

A partir del 28 de octubre, Call of Duty: Modern Warfare II está programado para su lanzamiento en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC Battle.net y PC Steam. El lanzamiento de Call of Duty: Warzone 2.0 está programado para finales de este año en las mismas plataformas.

El juego llegará en versiones Cross-Gen para consolas; en Standard para PC; y Vault Edition para consolas y PC, esta última ofreciendo paquetes y recompensas exclusivas para los jugadores.