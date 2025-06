Ciri y Unreal Engine 5.6 protagonizan avance del próximo The Witcher corriendo en una PS5

Epic Games ha vuelto a subir el listón en su evento State of Unreal, presentando una demo técnica que no solo exhibe la potencia de su motor gráfico, sino que también ofrece un vistazo anticipado al esperado nuevo capítulo de la saga The Witcher, desarrollado por el estudio CD Projekt Red.

Una nueva alianza con CD Projekt Red

Como ya es costumbre en las presentaciones clave de Epic Games, una impresionante demostración tecnológica acapara todas las miradas, mostrando las capacidades de vanguardia de su motor Unreal Engine.

Este año, el honor recayó en CD Projekt Red, el estudio polaco detrás de joyas como The Witcher y Cyberpunk 2077. La demo nos sumergió en un mundo de fantasía vibrante, repleto de sangre, fuego, criaturas imponentes y, para deleite de los fans, una nueva y mejorada representación equina.

La demostración, construida sobre la más reciente versión Unreal Engine 5.6, tiene como protagonista a Ciri, quien se aventura a través de frondosos bosques y el bullicioso mercado de una localidad conocida como Valdrest.

Epic Games ha destacado que esta demo fue diseñada específicamente para ilustrar cómo la última versión del motor maneja con soltura tanto escenas densamente pobladas como la exuberante vegetación característica de los entornos de mundo abierto.

Rendimiento optimizado en PS5: 60 FPS y Raytracing en acción

Un aspecto crucial revelado es que la demo se ejecutaba en una PlayStation 5 estándar a unos fluidos 60 fotogramas por segundo, con la tecnología de trazado de rayos (raytracing) activada.

Para mayor credibilidad, la presentación incluyó una demostración en vivo, con los desarrolladores jugando la secuencia directamente en el escenario. Aquellos interesados pueden revivir la keynote completa al final de esta nota.

El salto estratégico a Unreal Engine 5 para la saga The Witcher

La noticia de que CD Projekt Red había adoptado Unreal Engine 5 para su próxima entrega de The Witcher no es nueva; se remonta a 2022, cuando se anunció una alianza estratégica con Epic Games.

Esta decisión, muy probablemente, fue una respuesta a los desafíos técnicos que empañaron el lanzamiento de Cyberpunk 2077.

El año pasado, el estudio confirmó oficialmente el desarrollo de esta nueva aventura, provisionalmente referida por algunos como The Witcher 4, con Ciri asumiendo el rol principal en lugar de Geralt, a través de un tráiler cinemático.

Paralelamente a esta espectacular muestra, Epic Games anunció que la versión 5.6 de Unreal Engine ya está disponible para los desarrolladores a partir de hoy mismo, abriendo un nuevo abanico de posibilidades para la creación de experiencias interactivas de próxima generación.

Fuente: Unreal Engine