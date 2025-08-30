El universo gaming transforma hábitos e incluso la publicidad en México

El universo del gaming se consolida como motor de innovación, consumo y comunidad en México y Latinoamérica.

A continuación, te presentamos un análisis informativo sobre su impacto en la región, las tendencias que definen a la industria y las oportunidades que ofrece para marcas y anunciantes.

Gaming como fenómeno cultural

Durante los últimos años, el gaming ha dejado de ser una actividad de nicho para convertirse en un fenómeno global que transforma hábitos de consumo, entretenimiento y publicidad.

México lidera la región en números: el país cuenta con más de 76 millones de jugadores activos y ocupa el décimo puesto mundial en ingresos por videojuegos, generando $2,300 millones de dólares anuales.

La conectividad móvil y la infraestructura digital han permitido que el 86.9% de los mexicanos jueguen desde su celular, posicionando este dispositivo como el favorito y abriendo nuevas posibilidades para la industria.

Oportunidad para marcas: Publicidad relevante y efectiva

El auge del gaming en la región representa una oportunidad inédita para las marcas. Los usuarios no sólo consumen, también participan activamente y suelen ser compradores online habituales, lo que los convierte en un segmento atractivo y estratégico.

En este entorno, marcas endémicas —como desarrolladores de videojuegos y hardware— encuentran una extensión natural para lanzar productos y construir lealtad.

Por otro lado, las marcas no endémicas —alimentos, bebidas, servicios financieros o entretenimiento— pueden aprovechar el potencial del gaming para incrementar visibilidad e interactuar emocionalmente con una audiencia joven y conectada.

Retos de integración: Estrategia, respeto y valor añadido

Para ser relevantes en el ecosistema gamer, las marcas requieren más que presencia. Su verdadero reto es integrarse de manera creativa, respetuosa y contextual, comprendiendo los códigos de la cultura gamer y aportando valor real.

El público gaming muestra una actitud positiva: más del 70% acepta publicidad integrada en el juego, especialmente si esta mejora su experiencia a través de recompensas como vidas adicionales, niveles o poderes especiales.

Las marcas deben evitar interrumpir al usuario y preferir formatos nativos, auténticos y de bajo impacto, generando afinidad sin sacrificar experiencia.

México, líder regional y referente de innovación

Con cifras que superan los 76 millones de gamers, México se ubica como líder en América Latina y referente global.

La industria muestra diversidad: mujeres dominan el gaming móvil, los jóvenes impulsan los eSports y la innovación tecnológica redefine el desarrollo del gaming a través de IA, realidad aumentada y modelos de negocio basados en micro transacciones.

El estudio de Endeavor destaca además el surgimiento de startups mexicanas que apuestan por experiencias interactivas y nuevos modelos de negocio, lo que augura un futuro prometedor para el sector.