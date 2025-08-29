Death Stranding 3 tendrá la visión de Kojima, pero otra persona lo va a dirigir

Hideo Kojima ya ha desarrollado el concepto para Death Stranding 3, aunque ha aclarado que no dirigirá esta tercera entrega, al menos “por el momento”.

Durante la gira mundial de promoción Death Stranding World Strand Tour, en su parada en Arabia Saudita, Kojima explicó que el final de Death Stranding 2 representa su cierre personal para la saga inicial, pero que el concepto del tercer juego ya está escrito y disponible.

Death Stranding 2: un éxito reciente

Death Stranding 2 fue lanzado en junio de 2025 para PlayStation 5 y ha sido considerado uno de los mejores videojuegos del año. La historia sigue a Sam Porter Bridges, interpretado por Norman Reedus, en un mundo fracturado con amenazas sobrenaturales, manteniendo la esencia distintiva de la saga.

Con Death Stranding 3 que podría quedar en manos de otra persona, Kojima se está enfocando en otros proyectos importantes.

Entre ellos, destaca OD, un juego de terror desarrollado en colaboración con Xbox Game Studios, anunciado en diciembre de 2023. Este título promete ser innovador y arriesgado, con fecha probable de lanzamiento entre 2026 y 2027, aunque aún no tiene fecha oficial.

Physint: El Regreso de Kojima al espionaje

Además de OD, Kojima trabaja en Physint, un juego de acción y espionaje para PlayStation, que será su primer videojuego para la próxima generación de PlayStation 6.

Concebido tras una enfermedad en 2020, se encuentra en una etapa conceptual y Kojima lo está desarrollándolo de forma independiente.

Se espera su lanzamiento para finales de la década, consolidando un enfoque tipo “entretenimiento digital” que mezcla cine y videojuegos, similar a su legado en Metal Gear Solid.

El legado y futuro de Death Stranding

La decisión de Kojima de no dirigir Death Stranding 3 abre un interesante debate sobre cómo otro director capturará el espíritu único de la franquicia, caracterizado por una mezcla de aislamiento, conexiones humanas y paisajes posapocalípticos.

La saga sigue siendo un fenómeno cultural con impacto significativo, incluyendo planes de expansión al cine, mientras Kojima avanza en redefinir su carrera con proyectos diversos y de alto perfil en la industria de los videojuegos.

Fuente: TwistedVoxel