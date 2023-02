Dado que es ampliamente conocido, Angry Birds ha sido un hito en la industria de los videojuegos para dispositivos móviles desde su lanzamiento en 2009. A pesar de su éxito inicial, parece que sus propietarios, Rovio, han perdido interés en el título y están eliminando la primera entrega de la tienda de Android, Google Play.

De hecho, esto no es la primera vez que ha ocurrido, ya que el juego fue eliminado el año pasado y luego relanzado como Rovio Classics: Angry Birds. Sin embargo, esta vez será eliminado definitivamente. La empresa finlandesa Rovio ha reconocido que la presencia del juego afecta a sus otros títulos los cuales tienen microtransacciones, pero que no se venden tanto debido a que la primera entrega no las incluye.

Aunque esto puede parecer negativo, hay una buena noticia: la versión de iOS simplemente cambiará de nombre a Red’s First Flight. Esto tiene como objetivo incentivar a los usuarios a comprar otros juegos de la misma serie que sí tienen microtransacciones. Esta decisión puede ser acertada, ya que el juego original será más difícil de encontrar en el catálogo. Eso sí, Rovio ha anunciado que esta re-edición del juego se venderá por 1 dólar en la tienda oficial de Apple, App Store.

Te dejamos entonces con el tweet de la compañía en donde se realizó el anuncio oficial:

Please read below for an important announcement regarding the availability of Rovio Classics: Angry Birds. pic.twitter.com/a4n4bU5gQJ

— Rovio (@Rovio) February 21, 2023