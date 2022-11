Las bandas sonoras de los videojuegos se han transformado en una nueva forma de arte que sorprende a los audiófilos. Recientemente, han logrado un merecido reconocimiento al ingresar en los Premios Grammy con una categoría propia.

Las cinco bandas sonoras nominadas, elegidas entre las lanzadas de octubre de 2021 a septiembre de 2022, son: Aliens: Fireteam Elite, Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok, Call Of Duty: Vanguard, Marvel’s Guardians of the Galaxy y Old World.

El reconocimiento de estas bandas sonoras se ha ganado poco a poco, por eso es importante que sean protagonistas durante los Premios Grammy 2023 sobre todo porque la música es relevante en la creación de videojuegos porque ayuda a determinar el tono y aporta exuberancia a cualquier escena.

En general, las cinco bandas sonoras nominadas son muy buenas. Desde la intensa tensión de Aliens: Fireteam Elite hasta las melodías espaciales y los éxitos pop de Marvel ‘s Guardians of the Galaxy a la auténtica sinfonía de Old World.

La ceremonia de entrega de los Premios Grammy se realizará el domingo 5 de febrero de 2023 y se puede ver desde el sitio web oficial del evento.