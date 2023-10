Epic Games ha reafirmado su compromiso de regalar juegos en su tienda a lo largo del año 2023 y mucho más allá.

Una estrategia rentable para Epic

Durante el Unreal Fest 2023, Kyle Billing, Director de Estrategia de Producto y Contenido en Epic Games, señaló que la entrega de juegos gratuitos en la tienda de Epic Games seguirá adelante durante 2023 y en el futuro.

Se mencionó que este programa sigue siendo un impulsor importante de la adquisición de usuarios y su conversión en usuarios que pagan. Según la presentación, hasta la fecha, esta iniciativa ha atraído a más de 90 millones de nuevos usuarios.

El 16 de octubre de 2023 marca el lanzamiento de la iniciativa Epic First Run, la cual se centra en títulos de lanzamiento exclusivos para la Epic Games Store.

Más desarrolladores llevan sus juegos a Epic

Además, el programa Now on Epic impulsa el crecimiento del catálogo al incentivar a los socios para que trasladen títulos de su catálogo a la Epic Games Store.

Con ambos programas, el socio capturará el 100% de los ingresos netos generados por el gasto de los jugadores en transacciones procesadas por Epic Games durante sus primeros 6 meses.

A diferencia de Epic First Run, donde la empresa no ha especificado una fecha para la conclusión del programa, el programa Now on Epic solo estará vigente durante un año calendario.

Mejor optimización del cliente de Epic

La presentación también abordó mejoras en el rendimiento de la tienda. La atención de la empresa comenzó con la optimización de los tiempos de inicio en frío, y a partir de ahí, se centrará en mejorar los tiempos de restauración de la bandeja del sistema.

El cliente de EGS ahora tiene un inicio en frío reducido de 13 segundos en febrero a menos de 5 segundos en la última prueba realizada en agosto.

Mirando hacia el futuro, la próxima fase de trabajo se centra en reducir la brecha en la Restauración de la bandeja del sistema, específicamente la Restauración de la bandeja del sistema a la biblioteca. Los usuarios comenzarán a ver estas mejoras en 2024.