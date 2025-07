Epic Games regala un aclamado juego para tu celular iOS y Android

La Epic Games Store vuelve a consentir a los jugadores de dispositivos móviles.

Si buscas una nueva joya para tu celular, prepárate, porque a partir de hoy y por tiempo limitado podrás descargar completamente gratis There Is No Game: Wrong Dimension, un título que ha causado sensación tanto en móviles como en PC.

Un regalo inesperado en la Epic Games Store

Mientras que los jugadores de PC están celebrando la llegada de Civilization VI: Platinum Edition (un juego con un valor de casi $80 USD) como el regalo de la semana, la tienda digital tenía una sorpresa diferente para el ecosistema móvil.

En lugar de adaptar el gigante de la estrategia, Epic ha optado por una aventura de puzles única que no te puedes perder.

Entonces, ¿cuál es el juego gratis de esta semana?

El protagonista es There Is No Game: Wrong Dimension. No dejes que su nombre te engañe; se trata de una ingeniosa aventura gráfica de puzles y comedia que rompe constantemente la cuarta pared.

Su propuesta es tan original que te mantendrá pegado a la pantalla tratando de resolver acertijos que desafían las reglas de los videojuegos convencionales.

Este no es un juego cualquiera. Su calidad está más que comprobada por la crítica especializada y, sobre todo, por los propios jugadores. En la plataforma Metacritic, el juego presume de calificaciones de 89/100 en PC y 87/100 en Nintendo Switch.

La opinión de los usuarios lo confirma

Los números en las tiendas de aplicaciones móviles hablan por sí solos. En la App Store de Apple, se posiciona con una sólida calificación de 4.6/5 estrellas basada en más de 1,500 reseñas.

La historia es aún mejor en la Google Play Store, donde alcanza una calificación casi perfecta de 4.9/5 estrellas con el respaldo de más de 14,000 opiniones. ¡Un verdadero favorito del público!

¿Cómo reclamar “There Is No Game: Wrong Dimension” gratis?

Hacerte con este juego es muy sencillo. Aquí te explicamos cómo:

La vía rápida: Si ya tienes una sesión iniciada de tu cuenta de Epic Games en el navegador de tu computadora o celular, puedes usar este enlace de canje instantáneo para añadirlo a tu biblioteca para siempre. Desde la app de Epic: También puedes obtenerlo directamente desde la tienda de aplicaciones de Epic Games en tu dispositivo Android. Para los usuarios de iPhone y iPad, recuerden que pueden aplicarse algunas restricciones geográficas, por lo que es recomendable consultar los detalles en el sitio oficial de Epic.

Como siempre con estas promociones, el tiempo es oro. Asegúrate de reclamar tu copia gratuita lo antes posible. Una vez que el juego esté en tu biblioteca de Epic Games, será tuyo para siempre, listo para que lo descargues y disfrutes cuando quieras.