Desarrolladores conservarán 100% de ganancias con nuevas Epic Web Shops

Epic Games evoluciona la venta de contenido digital con una plataforma que permite a los desarrolladores monetizar sus juegos de manera directa.

La nueva iniciativa, lanzada el 2 de octubre, elimina barreras comerciales tradicionales y ofrece condiciones económicas sin precedentes para los desarrolladores.

Una nueva era para la monetización independiente

Las Epic Web Shops representan un cambio fundamental en cómo los desarrolladores pueden comercializar contenido dentro de sus títulos.

Esta solución tecnológica funciona tanto en computadoras personales como en dispositivos móviles, integrándose con la infraestructura global de Epic Games.

Lo más notable es que los desarrolladores no necesitan distribuir sus juegos a través de la Epic Games Store para aprovechar esta funcionalidad.

La plataforma utiliza el sistema de pagos de Epic y se integra con servicios como Epic Rewards y el saldo de cuenta Epic. Los jugadores pueden realizar compras que funcionan de manera cruzada entre diferentes versiones del mismo juego, sin importar la plataforma original de descarga.

Condiciones económicas que desafían el mercado

La propuesta económica de Epic destaca por su generosidad hacia los creadores. Los desarrolladores mantienen el 100% de sus ganancias netas hasta alcanzar el primer millón de dólares por título al año.

Después de superar ese umbral, la comisión se establece en 12%.

Esta estructura contrasta significativamente con los modelos tradicionales de Apple y Google, donde las comisiones pueden alcanzar el 30% desde la primera transacción.

Tim Sweeney, director ejecutivo de Epic Games, confirmó el lanzamiento oficial a través de sus redes sociales, destacando las ventajas económicas del sistema.

Beneficios bidireccionales para la comunidad gaming

El sistema Epic Rewards añade un componente adicional de valor.

Los jugadores acumulan recompensas en cada compra realizada a través de las Web Shops, que posteriormente pueden aplicar a futuras transacciones. Este mecanismo de lealtad incentiva el uso recurrente de la plataforma y beneficia directamente a los consumidores finales.

Las compras realizadas mediante las Web Shops mantienen compatibilidad multiplataforma completa.

Los usuarios pueden realizar una transacción en una versión del juego y disfrutar del contenido adquirido en cualquier otra plataforma donde tengan instalado el mismo título.

Disponibilidad y funcionalidades futuras

Actualmente, las Web Shops aparecen como una pestaña adicional en las páginas de producto de los juegos en computadoras.

Para dispositivos móviles, Epic planea integrar las tiendas de manera nativa dentro de la aplicación móvil de Epic Games Store antes de que termine el 2025.

La plataforma mantiene compatibilidad con más de 80 métodos de pago en 43 monedas locales, facilitando transacciones globales.

Los desarrolladores que utilicen las herramientas de auto publicación de Epic pueden crear su Web Shop con tan solo tener una página de producto en estado “próximamente” en la tienda.

Fuente: Epic