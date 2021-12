Antes de finalizar el año Epic Games quiere consentir a todos los gamers amantes de sus juegos, por lo que ha puesto a disposición de los jugadores la trilogía completa de Tomb Raider, la cual se puede descargar totalmente gratis desde la Epic Games Store.

La trilogía está compuesta por títulos como Tomb Raider GOTY, Rise of the Tomb Rider: 20 Year Celebration y Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition. Cabe mencionar que está promoción estará disponible hasta el 6 de enero y solo para Windows, por lo que únicamente los puedes obtener sin costo descargándolos a través del Epic Games Launcher.

Epic ha dicho que los tres juegos incluyen sus versiones completas, las cuales cuentan con los DLC posteriores al lanzamiento. Si eres fanático de la saga de Lara Croft no puedes perderte está promoción de fin de año que Epic trae para nosotros los que amamos los videojuegos, pero sobre todo la franquicia Tom Raider.

La trilogía cuenta con audio y subtítulos en español, aunque se ofrece la posibilidad de cambiar estas opciones, las cuales vienen por defecto. Los juegos no se eliminarán de la cuenta, por lo que no es necesario descargarlos, por lo que es una gran ventaja adicional.