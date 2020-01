Esta consola de Alienware se ve como un Nintendo Switch

Este CES no está completo sin Alienware y en esta edición han mostrado el llamado Concept UFO, que es algo así como un Nintendo Switch con Windows 10.

Concept UFO usa la idea de módulos de juego que aplica Switch, pero con componentes de PC. Los elementos esenciales son hospedados en el módulo central, que consiste en una pantalla de 8 pulgadas con resolución de 1200p. Mientras el Concept UFO no será una consola portátil que se caracterice por su poder, sí será capaz de correr juegos de forma decente.

Los controles están incluidos en los costados de la pantalla central, y se adhieren al cuerpo a través de un sistema magnético. También cuenta con dos puertos USB-C para cargarlo, así como para conectar a UFO a un dock de video.

Sabemos que el concepto suena muy interesante, pero Dell (propietaria de Alienware) no tiene planes de llevar el producto al mercado. Si pensamos que el diseño es casi una copia de Nintendo Switch, la verdad no nos sorprende, no sólo porque a Nintendo no le haría gracia, sino por temas técnicos como la vida de la batería y un precio potencialmente alto.

Algo que distingue al CES es la cantidad de conceptos que los fabricantes dejan ver en sus stands, por lo que Dell nos tomó por sorpresa con esta idea.