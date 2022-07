Los miembros de Amazon Prime están de fiesta. Prime Gaming está encantado de ofrecer a sus miembros más de 30 juegos gratuitos como parte del Prime Day de este año, que tendrá lugar los días 12 y 13 de julio.

En el Prime Day, los miembros de Prime pueden reclamar una variedad de títulos AAA, incluyendo Mass Effect Legendary Edition – que incluye la galardonada trilogía de Mass Effect – GRID Legends, Need for Speed Heat, Star Wars Jedi Knight – Jedi Academy, Star Wars Jedi Knight II – Jedi Outcast, y Star Wars Republic Commando.

En este momento, los miembros de Prime pueden cargar más de 25 juegos indie al instante desde Prime Gaming. Con los favoritos del pasado y los primeros lanzamientos en Prime Gaming de Curve Games, HandyGames, SNK, y más, incluyendo Death Squared, Fatal Fury Special, Giana Sisters: Twisted Dreams, Gone Viral, HUE, Metal Slug 2, Pumped BMX Pro, Samurai Shodown II, The Darkside Detective, The King of Fighters 2002, y muchos más.

Por otro lado, el Crown Channel de Amazon organizará un evento de verano con una batalla de juegos de celebridades llamada Ultimate Crown el 9 de julio en directo en Twitch.tv/Crown. MrBeast y Ninja se enfrentarán en un juego de League of Legends por el derecho a presumir y a ponerse el cinturón de campeón del Ultimate Crown 2022.

Los espectadores de Twitch pueden apoyar a su campeón con emojis personalizados que influyen en los partidos en tiempo real. Los miembros de Prime y los espectadores en directo en el chat podrán optar por giveaways y suscripciones regaladas durante la transmisión para entrar en la acción.

Además de la oferta del Prime Day, Prime Gaming ofrece a sus clientes cuatro títulos adicionales gratuitos a partir del 1 de julio. La línea de este mes te desafía a poner tu cerebro a prueba mientras resuelves los misterios de Maniac Mansion y desarrollas tu propia campaña política en Suzerain, Fishing: North Atlantic y Fell Seal: Arbiter’s Mark.