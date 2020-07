Esto es lo que anunció Google en el Stadia Connect de julio 2020

Este año también llegará un título de Square Enix, People Can Fly, Dead by Daylight y Sekiro: Shadows Die Twice.

Google organizó su segundo Stadia Connect de 2020, un evento en vivo donde la compañía mostró los últimos juegos y características que llegarán próximamente a Google Stadia. Por supuesto, hubo muchas novedades que aquí les mostraremos.

El Stadia Connect está enfocado en los títulos exclusivos de First on Stadia, así como también en las exclusivas de la casa desarrolladora Stadia Games and Entertainment. Entre lo más destacado en las exclusivas se encuentra Super Bomberman R Online, un juego multijugador que sigue la misma línea de la clásica serie Bomberman.

También se mostró One Hand Clapping, un juego de plataforma musical que te invita a cantar tu canción favorita. De hecho, este juego está disponible en Early Access en Stadia Store por 2.99 dólares. Por otro lado, la división de videojuegos de Google, Stadia Games and Entertainment, mostró Orcs Must Die! 3, el cual se puede jugar gratis para miembros de Stadia Pro.

En cuanto a los avances, la compañía reveló el trailer de Outcasters, un juego de disparos que te mantendrá entretenido recogiendo monedas y esquivando balas. Asimismo, Stadia Games and Entertainment dio un anuncio importante, la asociación con otros tres estudios con Harmonix conocido por la serie Rock Band, Uppercut Games y Supermassive Games.

También los juegos de Hitman llegarán a Stadia, y se ha confirmado que el primer juego será un título gratuito de Stadia Pro en septiembre. Adicionalmente, 2K anunció una serie de juegos que llegarán al servicio entre ellos están los afamados títulos NBA 2K1 y Mafia 2 y 3. Este año también llegarán un título de Square Enix, People Can Fly, Dead by Daylight y Sekiro: Shadows Die Twice.

Con información de 9to5Google