Cuatro juegos de Syphon Filter serían los primeros clásicos para PlayStation Plus Premium

PlayStation Plus Premium es el nuevo servicio de suscripción de Sony para competir directamente con el Game Pass de Xbox, y el cual fue anunciado oficialmente hace unas semanas. El servicio contará con tres niveles de suscripción. cuyo plan más caro, que lleva por nombre PlayStation Plus Premium, ofrecerá a los clientes acceso a un amplio catálogo de juegos de PS4 y PS5, pero también a juegos clásicos de PS1, PS2, PS3 y de la consola portátil PSP.

Si bien Sony ya anunció las bondades que ofrecerá cada uno de los planes de suscripción, no ha dado a conocer qué juegos estarán disponibles, sobre todo los títulos de las consolas de primera generación.

Hasta ahora no hemos tenido confirmación de ningún juego clásico, pero parece que los primeros nombres finalmente se han revelado. En Corea del Sur, la agencia responsable de clasificar los juegos por edades y quien decide qué juegos se lanzarán en la región, mejor conocido como el Comité de Clasificación y Administración de Juegos de Corea, recientemente clasificó cuatro juegos diferentes de la franquicia Syphon Filter para PS4 y PS5.

Dos de estos títulos son de PlayStation One, mientras que los otros dos se lanzaron para PlayStation 2 y PSP, esto significa que podrían tratarse de los primeros juegos que formarán parte de PlayStation Plus Premium. Estos cuatro juegos serían Syphon Filter, Syphon Filter 2, Syphon Filter: Dark Mirror y Syphon Filter: Logan ‘s Shadow.

La franquicia Syphon Filter cuenta con seis juegos en total, por lo que Syphon Filter 3 y Syphon Filter: The Omega no estarían incluidos en la suscripción, al menos por ahora. Por ahora solo nos queda esperar el anuncio oficial de Sony sobre el nuevo catálogo de PlayStation Plus.