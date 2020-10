Con la creciente tendencia de los videojuegos en la nube y servicios como Luna de Amazon, xCloud de Microsoft y Stadia de Google, una de las empresas más grandes como lo es Facebook tampoco se quiere quedar atrás de la jugada y por eso ha dado a conocer su propio servicio de juegos en la nube que es completamente gratuito.

Según la empresa, los usuarios de la red social podrán jugar y compartir juegos de alta calidad, pues es una plataforma que forma parte de Facebook Gaming y que ahora está disponible con una prueba beta para un número limitado de usuarios.

Por ahora el servicio cuenta únicamente con cinco juegos, pero con 200 mil usuarios tras sus espaldas, que es más de lo que la mayoría de los retadores a las plataformas de juego tradicionales pueden gestionar, incluso con sus lanzamientos oficiales, por lo que es un gran número de usuarios usando este nuevo servicio.

Esto permitirá a las personas jugar juegos más sofisticados basados en la nube, como el juego de carreras Asphalt 9: Legends of Gameloft. Cabe señalar que Facebook no está tratando de lanzar juegos propios, y mucho menos no tratarán de competir con consolas y dispositivos móviles, solo quieren formar parte de un ecosistema alternativo.

Los juegos en la nube de Facebook solo están disponibles en algunas regiones de Estados Unidos, y prometen una fase de prueba beta más amplia próximamente. Con este lanzamiento es posible que la base de usuarios de Facebook Gaming incremente drásticamente.

Con información de Venturebeat