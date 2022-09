Los miembros de GeForce NOW que transmiten a televisores inteligentes compatibles de Samsung y LG pueden acceder a sus juegos más rápido con una interfaz de usuario mejorada. Con más de 1400 juegos que se transmiten al instante en GeForce NOW, siempre hay algo nuevo para jugar.

Para aquellos que anhelan algo espeluznante, podrán divertirse cazando fantasmas en Phasmophobia o al luchar por sobrevivir en Dead by Daylight. Juegos como estos suenan terriblemente bien con un sonido envolvente 5.1 y 7.1 para miembros de Priority y 3080.

Disfruta de impresionantes historias como Mass Effect Legendary Edition o Life is Strange: True Colors, stremeando en la PC e incluso a Mac en resolución 4K con una membresía RTX 3080. Forma un grupo con amigos en Lost Ark o traicionarlos por diversión en Among Us. Forma squad para la victoria en Apex Legends, Rocket League y Counter-Strike: Global Offensive, y no te preocupes por quedarte atrás, gracias a su latencia ultrabaja.

Construye tu biblioteca, comenzando con más de 100 títulos gratuitos como League of Legends y Rumbleverse. Los miembros de RTX 3080 y Priority podrán experimentar el trazado de rayos en tiempo real en juegos como Dying Light 2, Loopmancer y Cyberpunk 2077, título que lanzó una nueva actualización 1.6 esta semana, trayendo aún más contenido a Night City.

Los miembros de GeForce NOW que hagan streaming en televisores Samsung y LG ahora pueden encontrar y lanzar fácilmente los mejores juegos a través de una interfaz de usuario mejorada.

Embárcate en el fin de semana con seis nuevos títulos que se transmiten desde la nube: