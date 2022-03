Después de estar varias semanas disponible como una beta cerrada y limitada solo para algunos usuarios, ahora, Google ha informado que su aplicación dedicada Play Games ya está disponible para Windows, pero en versión beta.

Se ha confirmado que la disponibilidad de la aplicación está limitada únicamente a tres países, como Hong Kong, Corea del Sur y Taiwán. No obstante, se confirma que a lo largo de las próximas semanas la aplicación se extienda a más países, incluido Estados Unidos.

La prueba beta de Google Play Games para Windows estaba disponible desde enero de 2022, pero solo para algunos cuantos usuarios de Asía, pero ahora se extiende a más países y a más usuarios.

The beta for Google Play Games for PC is now available! Google announced the beta test in January for three markets (Hong Kong, South Korea, and Taiwan), and I’m told it recently went live.

Here’s a video showing the PC client, courtesy of @BakaChocolate. pic.twitter.com/KBQo0XF4BT

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 13, 2022