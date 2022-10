GeForce NOW viene preinstalada en los Chromebooks para juegos en la nube

Los nuevos Chromebooks de Google, son los primeros creados para juegos en la nube e incluyen GeForce NOW desde el primer momento. Estos nuevos Chromebooks para juegos en la nube, el Acer Chromebook 516 GE, el ASUS Chromebook Vibe CX55 Flip y el Lenovo Ideapad Gaming Chromebook, incluye alta frecuencia de actualización, pantallas de alta resolución, teclados para juegos, conectividad WiFi 6 rápida y audio envolvente.

Y con la membresía de GeForce NOW RTX 3080, los jugadores pueden transmitir instantáneamente más de 1400 juegos de PC desde la biblioteca de GeForce NOW hasta 1600p a 120 FPS. Eso significa que los jugadores de Chromebook pueden saltar directamente a más de 100 títulos gratuitos, incluidas las principales franquicias como Fortnite, Genshin Impact y League of Legends.

Los miembros de GeForce NOW RTX 3080 ahora podrán hacer streaming de sus juegos de PC favoritos hasta 1600p y 120 cuadros por segundo en un navegador Chrome. Sin descargas, sin instalaciones, solo victoria. NVIDIA ha trabajado con Google para dar soporte a los últimos Chromebooks más nuevos, que son las primeras computadoras portátiles diseñadas a medida para juegos en la nube, con pantallas de resolución 1600p 120Hz. Y que incluirán una membresía gratuita de GeForce NOW RTX 3080 de tres meses.

La aplicación GeForce NOW viene preinstalada en estos Chromebooks para juegos en la nube, por lo que los usuarios pueden saltar directamente al juego: solo da click, busca, inicia y juega. Además, podrás anclar juegos de GeForce NOW directamente al estante de aplicaciones para volver a acceder a ellos con solo un clic.