Hollow Knight: Silksong rompe récords en Steam con más de 562,000 jugadores simultáneos

Silksong rompe récords de jugadores simultáneos en Steam

El esperado juego indie Metroidvania Hollow Knight: Silksong, desarrollado por Team Cherry, ha tenido un lanzamiento espectacular al superar rápidamente el récord de jugadores simultáneos de su predecesor en Steam.

En menos de 24 horas, el número de jugadores concurrentes se quintuplicó, alcanzando un nuevo máximo histórico de más de 562,000 usuarios conectados al mismo tiempo.

Este pico es aún más impresionante considerando que el juego está disponible no solo en Steam, sino también para suscriptores de Microsoft Game Pass en PC, Xbox One y Xbox Series S|X, además de otras tiendas de PC como GOG y consolas como Nintendo Switch, Switch 2, PlayStation 4 y PlayStation 5.

Sin embargo, la cifra exacta total de jugadores en todas estas plataformas aún no ha sido revelada oficialmente por Team Cherry .

Recepción positiva en Steam y una comunidad entusiasta

Hollow Knight: Silksong ha recibido una calificación “Overwhelmingly Positive” en Steam, con un 95% de reseñas positivas basadas en casi 20,000 comentarios de usuarios.

Este resultado refleja el entusiasmo y la satisfacción general que ha generado entre los jugadores, a pesar de algunos reportes menores de bugs y problemas técnicos al momento del lanzamiento.

La base de fanáticos ha mantenido altas expectativas por años, lo que seguramente impulsó estas cifras iniciales tan destacadas.

Cabe resaltar que el juego tiene una campaña actualmente en conjunto con Twitch, puedes obtener un emblema de Hornet al suscribirte o regalar una suscripción con algún streamer que esté jugándolo, una recomendación personal es el canal del jugador DSLN.

Mod para mejorar la experiencia HDR: Luma HDR

Para los usuarios de PC, el programador Filippo Tarpini, conocido por sus mods HDR en otros títulos como Control o Starfield, ha creado un mod llamado Luma HDR para Hollow Knight: Silksong.

Este mod añade soporte nativo para grading y tonemapping HDR de 16 bits, respetando el arte original del juego y ofreciendo múltiples opciones para personalizar la experiencia visual, como ajustes de brillo, picos de blanco y manejo mejorado de la iluminación en escenas con personajes y menús.

También corrige algunos problemas visuales como la cuantización de 8 bits, efectos de viñeta en pantallas ultrawide, y permite desactivar ciertos efectos para mayor comodidad.

Para instalarlo, se requiere la última versión del ReShade con soporte para addons, seguido de copiar los archivos en la carpeta del juego y activar el mod con la tecla “Home”.