El 87% de los desarrolladores de videojuegos utilizan agentes de IA para automatizar tareas

La industria de los videojuegos está experimentando una transformación significativa gracias a la integración creciente de la inteligencia artificial (IA).

Un estudio reciente de Google Cloud revela que el 87% de los desarrolladores de videojuegos están utilizando agentes de IA para optimizar y automatizar tareas, especialmente ante la necesidad de reducir costos.

Automatización para liberar la creatividad

La mayoría de los desarrolladores encuestados indicaron que la IA les ayuda a automatizar tareas pesadas y repetitivas.

Esto les permite concentrarse en aspectos más creativos del desarrollo del juego, mejorando la eficiencia en un entorno donde los ciclos de creación se alargan y los costos aumentan.

Una de las presiones más fuertes en la industria es el crecimiento constante de los costos de desarrollo junto con las altas expectativas de los fanáticos y la competencia feroz entre editoras.

Los estudios de videojuegos han recurrido a la IA como una herramienta para enfrentar estos retos, buscando acelerar procesos y reducir gastos sin sacrificar la calidad.

Alcance global de la encuesta

El estudio, elaborado por Google y The Harris Poll, consultó a 615 desarrolladores en países como Estados Unidos, Corea del Sur, Noruega, Finlandia y Suecia durante junio y julio.

Según los resultados, alrededor del 44% de los desarrolladores usan agentes de IA para optimizar contenidos y procesar información rápidamente, incluyendo texto, voz, código, audio y video, lo que les permite tomar decisiones autónomas.

Controversias en torno a la IA en videojuegos

A pesar del entusiasmo por las ventajas de la IA, su aplicación en la industria de los videojuegos genera debates importantes.

Muchos temen que la automatización pueda poner en riesgo empleos, además de levantar dudas legales sobre la propiedad intelectual y el pago justo por el trabajo realizado.

El año pasado, actores de videojuegos en Hollywood realizaron una huelga exigiendo un mejor trato frente al uso de IA y problemáticas salariales. También se registraron cierres de estudios y la pérdida de más de 10,000 empleos.

Perspectivas de crecimiento y retos para la inversión

A futuro, la industria prevé un crecimiento con el lanzamiento de nuevos títulos premium y consolas que impulsarán el gasto. El 94% de los desarrolladores entrevistados para este estudio considera que la IA reducirá los costos generales de desarrollo a largo plazo.

Sin embargo, un reto revelado es que cerca del 25% de los encuestados encuentra complicado medir el retorno de inversión de sus implementaciones de IA. Además, la integración de esta tecnología todavía genera costos elevados.

Otro punto crítico es la preocupación sobre la propiedad de los datos y del contenido creado por IA.

Aproximadamente el 63% de los desarrolladores expresan incertidumbre, dado que las reglas sobre licencias y derechos de contenido generado por esta tecnología no están claras y siguen en debate legal.

Fuente: Google