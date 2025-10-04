Estos juegos se sumarán en los próximos días al catálogo de GeForce NOW

NVIDIA acaba de revelar el catálogo oficial de GeForce NOW para octubre de 2025, marcando el mes con un despliegue de grandes estrenos y la expansión de servidores con tecnología RTX 5080 Blackwell, la más avanzada hasta ahora.

La plataforma refuerza su apuesta por entregar una experiencia de juego en la nube comparable al hardware local, ampliando su alcance en México y Latinoamérica.

Catálogo de lanzamientos octubre 2025

GeForce NOW suma este mes títulos que figuran entre los lanzamientos más esperados del año, especialmente los llamados triple A y producciones independientes destacadas.

La mayoría está disponible desde el día de estreno en Steam, Epic Games Store o la app de EA, permitiendo que los jugadores disfruten sin esperas, actualizaciones ni necesidad de equipos potentes:

King of Meat (Steam, 7 de octubre)

Seafarer: The Ship Sim (Steam, 7 de octubre)

Little Nightmares III (Steam, 9 de octubre)

(Steam, 9 de octubre) Battlefield 6 (Steam y EA app, 10 de octubre)

(Steam y EA app, 10 de octubre) Ball x Pit (Steam, 15 de octubre)

Fellowship (Steam, 16 de octubre)

Jurassic World Evolution 3 (Steam, 21 de octubre)

(Steam, 21 de octubre) Painkiller (Steam, 21 de octubre)

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 (Steam, 21 de octubre)

Tormented Souls 2 (Steam, 23 de octubre)

Super Fantasy Kingdom (Steam, 24 de octubre)

(Steam, 24 de octubre) Earth vs. Mars (Steam, 29 de octubre)

ARC Raiders (Steam, 30 de octubre)

Actualización a GPUs Blackwell RTX 5080

La llegada de los servidores Blackwell RTX 5080 eleva la calidad visual y el rendimiento de GeForce NOW a una nueva dimensión.

Ahora es posible disfrutar resoluciones que alcanzan hasta 5K y tasas de refresco de 120 fps, junto a opciones competitivas que llegan a 360 fps con latencia ultra baja, acercando la experiencia de juego en la nube al nivel de las PC de gama alta.

El servicio incluye tecnologías como DLSS 4 para una generación de imagen aún más detallada y Cinematic Quality Streaming, que mejora la fidelidad visual sin sacrificar velocidad.

Fuente: NVIDIA