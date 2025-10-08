Streamer alcanza las Far Lands de Minecraft tras 14 años de caminata ininterrumpida

YouTuber camina en una sola dirección durante 14 años y alcanza el fin de Minecraft

En un logro que trasciende el simple entretenimiento digital, el YouTuber estadounidense KurtJMac ha completado una de las odiseas más extraordinarias en la historia de los videojuegos.

Después de 14 años caminando persistentemente en una sola dirección en Minecraft Beta 1.7.3, finalmente alcanzó las legendarias “Far Lands”, un lugar mítico en los confines del universo del juego que nunca fue diseñado para ser visitado.

El 4 de octubre de 2025, KurtJMac colocó un cartel en las coordenadas 12,550,821 que marcaba su llegada: “¡Aquí es donde los Farlanders entraron por primera vez a las Far Lands! 4 de octubre de 2025”.

El último tramo de su aventura fue subido a YouTube al día siguiente, culminando una serie de más de 800 episodios que comenzó en marzo de 2011 con el proyecto “Far Lands or Bust”.

“Lo hemos logrado, de la manera más extrema imaginable”, escribió en la descripción del video final, cerrando un capítulo que ya le había valido un récord Guinness por el “viaje más largo en Minecraft”.

Este logro no solo representa el fin de una era, sino también el comienzo de una nueva fase donde KurtJMac planea explorar estas tierras distorsionadas que durante más de una década permanecieron como un mito para millones de jugadores.

Un viaje con propósito más allá del juego

El proyecto de KurtJMac siempre fue mucho más que un simple reto de videojuegos. A lo largo de estos 14 años, “Far Lands or Bust” se convirtió en una plataforma para transmisiones benéficas y conversaciones reflexivas sobre ciencia, sociedad y experiencias personales.

Durante su travesía, el creador de contenido logró recaudar más de $500,000 USD para organizaciones como Child’s Play, Direct Relief, PAWS y la Equal Justice Initiative.

Este componente filantrópico transformó lo que podría haber sido una simple hazaña de resistencia en un proyecto con impacto real y tangible en el mundo. Mientras KurtJMac caminaba bloque tras bloque en el mundo virtual, su comunidad se unía para generar cambios positivos en el mundo real.

Las Far Lands: un destino que no debería existir

Lo fascinante de esta aventura es que su destino final, las Far Lands, son en realidad el resultado de un error en el algoritmo de generación de terreno de las primeras versiones de Minecraft.

A aproximadamente 12,550,821 bloques del punto de origen, el algoritmo comienza a fallar, creando paisajes surrealistas y distorsionados que los desarrolladores nunca pretendieron que fueran accesibles.

En versiones posteriores del juego, este error fue corregido, pero KurtJMac continuó jugando en la versión Beta 1.7.3 para mantener intacto su objetivo. Esta dedicación a un propósito, incluso cuando el propio juego evolucionó más allá de él, subraya la naturaleza única de su logro.

Reacción de la comunidad

El video final ha generado una profunda respuesta emocional entre los espectadores, muchos de los cuales han seguido el viaje desde sus inicios en 2011.

En los comentarios, los fans comparten recuerdos personales y reflexionan sobre los años que han pasado juntos. Frases como “una pieza de la historia de los videojuegos”, “dedicación increíble” y “un momento que perdurará más que internet” capturan el profundo impacto del logro de KurtJMac.

El YouTuber AntVenom resumió perfectamente el sentimiento general: “Tu persistencia ha estado absolutamente a otro nivel desde 2011 hasta ahora […] No hay palabras para describir cómo se ha desarrollado todo de manera tan cinematográfica”.

Otro fan añadió: “Esto va más allá de Minecraft. Es historia de los videojuegos e internet, incluso es historia regular”.

Un legado digital para la posteridad

Lo que comenzó como un proyecto personal se ha convertido en un hito cultural que trasciende el ámbito de los videojuegos. La travesía de KurtJMac representa la intersección entre la persistencia humana, la comunidad en línea y la capacidad de los entornos virtuales para albergar historias significativas a largo plazo.

Ahora que ha alcanzado su objetivo, KurtJMac planea continuar explorando las Far Lands, un lugar que pocos jugadores han visto con sus propios ojos.

Para millones de fanáticos de Minecraft en todo el mundo, este momento marca tanto el final de una era como el comienzo de un nuevo capítulo en uno de los proyectos a largo plazo más extraordinarios en la historia de los videojuegos.

Este logro nos recuerda que incluso en los espacios digitales, la determinación humana, la paciencia y la comunidad pueden crear momentos de auténtica trascendencia cultural que perdurarán mucho más allá de los juegos que los inspiraron.

Fuente: Polygon