ARCore es, probablemente, la realidad aumentada por excelencia en la actualidad. Esto no solo se debe a que sea una creación del gigante tecnológico Google, sino a la cantidad de investigación y desarrollo que ha invertido en el proyecto, que cada cierto tiempo anuncia mejoras drásticas. En realidad, son muchas las grandes empresas del entorno digital que han decidido invertir en las realidades aumentada y virtual. Algunos ejemplos declarados son Apple y Facebook, aunque parece que Google les lleva la delantera.

A grandes rasgos, Google crea perfiles de calibración específicos para cada terminal, y va añadiendo modelos de smartphones a un listado, indicando de esta forma que ya son totalmente compatibles con su realidad aumentada. Actualmente, existen 17 dispositivos basados en Android contemplados en esta lista: Samsung Galaxy Note 20 5G, Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, Google Pixel 4a 5G, Google Pixel 5, ASUS Zenfone 7, ASUS Zenfone 7 Pro, LG Wing 5G, realme 7i, realme X7 5G, realme X7 Pro 5G, realme V5 5G, Redmi Note 9S, Sharp AQUOS zero5G basiC, Sharp AQUOS zero5G basic DX y Samsung Galaxy Tab S7.

Como habéis podido comprobar, se trata de 17 dispositivos (16 teléfonos móviles y una tablet) con grandes prestaciones y que, generalmente, se suelen clasificar como modelos de gama alta. Esto se debe a que, para poder usar ARCore, es imprescindible que el dispositivo disponga de unos sensores específicos, y su potencia tiene que alcanzar ciertos estándares para realizar los cálculos que necesita ARCore a la hora de poner en marcha la realidad aumentada.

Según se ha informado, Google colabora con los fabricantes de manera que estos modelos ofrezcan una calibración adecuada para su tecnología. Probablemente, esta es la clave para que el usuario tenga una experiencia lo más óptima posible y, consecuentemente, la realidad aumentada vaya poco a poco consolidándose entre los usuarios.

En Pasión Móvil hemos hablado con cierta frecuencia sobre los avances que se han ido incorporando en la realidad aumentada, pero en esta ocasión nos gustaría profundizar un poco más en los motivos que están haciendo realidad esta tecnología.

La realidad aumentada es la hermana de la realidad virtual, y el ser humano lleva muchos años queriendo desarrollar una realidad de carácter digital lo más parecida posible a la realidad que transitamos durante nuestros días. Podemos ver un claro ejemplo de ello en cómo han evolucionado otros sectores tecnológicos relacionados con el ocio y el entretenimiento, como los videojuegos o los juegos de casino.

En el caso de los juegos de casino, parece bastante evidente que la tendencia es ofrecer una experiencia cada vez más real a los usuarios. No cabe duda que la apuesta por la tecnología y el desarrollo de software ha merecido la pena en el sector del juego, pues su crecimiento no ha dejado de hacerse patente durante los últimos años. El número de usuarios es cada vez mayor, y parece que la tendencia será esta en el futuro a corto y medio plazo. Esto no solo se debe a la comodidad que implica no tener que moverse de casa para jugar a un amplio abanico de juegos de casino online, sino a la capacidad que han tenido de poner la tecnología de su parte y ofrecer a los jugadores una experiencia cada día más cercana a la realidad, con chats en tiempo real y crupieres de carne y hueso. Solo queda preguntarse cuándo la realidad aumentada convertirá nuestra mesa del comedor en una mesa de casino.

En el caso de los videojuegos pasa más de lo mismo, la realidad virtual no solo es un hecho tangible y consagrado (pese a que no se ha convertido en un fenómeno tan generalizado como el uso de videojuegos en general), sino que las grandes empresas tras la nueva generación de videoconsolas, y los desarrolladores de hardware de juego para ordenadores, están decididos a seguir invirtiendo en este tipo de tecnologías. Además, no olvidemos que la realidad aumentada se coló en muchos de nuestros hogares hace no tanto gracias a juegos de móvil, como Pokémon Go, Zombies Run o Jurassic World Alive

En definitiva, si sois de los afortunados que ya tienen alguno de los 17 dispositivos mencionados, podéis descargar los servicios que se ofrecen a través de Google Play para RA y, entre otras muchas cosas, podréis ver como se pasean diferentes y extravagantes animales tridimensionales por vuestra casa. Además, claro está, se podrán ejecutar aquellos juegos a aplicaciones que usen el SDK de la realidad aumentada.

Esperamos que la realidad aumentada se democratice cada vez más, y seamos más los usuarios que podamos disfrutar de estas modernas aplicaciones tecnológicas.