Lo mejor del Nintendo Direct: Metroid, Pokémon y más novedades

Con menos de una semana para la revelación oficial de la Nintendo Switch 2, la compañía japonesa sorprendió a los fans con un Nintendo Direct centrado en la actual Switch.

El evento mostró avances de juegos como Pokémon Legends Z-A, Metroid Prime 4: Beyond y Tomodachi Life, además de novedades en funciones y detalles sobre el próximo Direct de la Switch 2. A continuación, un resumen de los anuncios más importantes del 27 de marzo.

Metroid Prime 4: Beyond – Nuevas habilidades y aventura en 2025

Desarrollado por Retro Studios, Metroid Prime 4: Beyond promete llevar la acción y exploración a otro nivel.

Samus Aran contará con habilidades inéditas para interactuar con el entorno, como abrir puertas, manipular mecanismos y modificar la trayectoria de su arma. Aunque Nintendo confirmó su lanzamiento para 2025, la fecha exacta sigue siendo un misterio.

No Sleep for Kaname Date – Un thriller de puzzles en julio 2025

La saga AI: The Somnium Files regresa con No Sleep for Kaname Date, un juego de misterio donde el protagonista buscará a Iris, una idol de internet atrapada en un inquietante juego de escape. Los fanáticos podrán disfrutar de esta entrega a partir del 25 de julio de 2025.

Monument Valley 1 y 2 llegan a Switch en abril

Nintendo confirmó que los aclamados puzzles de Monument Valley debutarán en la consola el 15 de abril, incluyendo ambas entregas. Además, se anunció que Monument Valley 3 llegará más adelante en el año, aunque sin fecha concreta.

Tamagotchi Plaza: Diversión virtual en junio

El éxito de los Tamagotchi regresa con Tamagotchi Plaza, la secuela de Tamagotchi Connection: Corner Shop. Con más de 100 mascotas virtuales y minijuegos para disfrutar con amigos, este título llegará a la Switch el 27 de junio.

Pokémon Legends Z-A: Nuevas criaturas y modos de juego

Tras su anuncio en febrero, Pokémon Legends Z-A mostró un nuevo tráiler con pistas sobre nuevos Pokémon y mecánicas innovadoras. Aunque aún no tiene fecha de lanzamiento, la expectativa entre los entrenadores es máxima.

Novedades en la plataforma: Tarjetas Virtuales y app Nintendo Today

Nintendo también presentó Virtual Game Cards, un sistema para compartir juegos entre consolas de forma digital, disponible a partir del próximo mes. Además, la nueva app Nintendo Today ofrecerá noticias, cómics y contenido exclusivo para los fans.

Con estos anuncios, Nintendo calienta motores para su próximo gran evento. ¿Será la Switch 2 la revolución que todos esperan? ¡Pronto lo sabremos!

Fuente: Nintendo