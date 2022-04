Los diferentes tipos de Ruleta y cómo Jugar Gratis

Jugar a la ruleta online en una plataforma en la que se puede jugar gratis es la mejor forma de familiarizarse con este juego y su funcionamiento. Es conocida como “la reina de los casinos” y su mecanismo es tan sencillo que no necesitas grandes conocimientos para poder jugar y ganar. Antes de pasar el tiempo es importante que conozcas los diferentes tipos de ruleta y sus diferencias.

Es un juego muy sencillo en el que el mecanismo básico es apostar por un número o en alguna sección de la mesa de ruleta, girar y esperar el resultado. No hay posibilidad de influir en el resultado y casi todos los pronósticos ofrecen el mismo beneficio al jugador (lo que se conoce como RTP. Los jugadores profesionales aseguran que lo único que puedes modificar es la volatilidad, esto sucede al cambiar el tipo de apuesta realizada. Es importante destacar que, aunque todas las apuestas tienen el mismo RTP, existe una apuesta en la ruleta americana con cinco números: 0, 00,1, 2, 3; que ofrece la proporción de pago peor de todas. Por lo tanto, en el momento que decidas jugar con dinero real, nunca la hagas y además los jugadores profesionales o experimentados suelen evitar la ruleta americana, por razones no muy claras que no dan a conocer.

¿Qué tipos de Ruleta existen?

Aunque se conocen 3, básicamente son 2:

Ruleta Americana : tiene 38 casillas en el círculo de la ruleta (0, 00, y números desde el 1 al 36).

: tiene 38 casillas en el círculo de la ruleta (0, 00, y números desde el 1 al 36). Ruleta Europea: tiene 37 casillas en el círculo de la ruleta (0 y números desde al 1 al 36).

También existe en los casinos online la Ruleta Francesa, a pesar de que es muy parecida a la europea, plantea otras reglas que favorecen al jugador, por lo que minimiza los beneficios del casino. El diseño y dibujo de las mesas también es diferente y a pesar de que son casi iguales, el diseño de la mesa de la ruleta americana tiene otra casilla para el 00. Otra de sus diferencias es el idioma de los textos indicativos del juego. El diseño de los textos de la ruleta francesa siempre está en francés, no importa el país en el que juegues.

¿Cuáles son los RTP de las distintas ruletas?

La Ruleta Europea es la más recomendada para jugar, porque su RTP (Retorno al Jugador) es de 97,3%.

La Ruleta Americana tiene un RTP menor: 94,74.

La ruleta Francesa tiene un RTP de 94,74.

Por lo que siempre conviene, si juegas con dinero real, jugar a la ruleta europea o la francesa. Por otra parte, la ruleta americana cuenta con una apuesta especial, que es la “línea superior” que incluye los números 0, 00, 1, 2 y 3. Las apuestas “trio” son 3: 0,1, 2; 0,2 ,3 y la apuesta “canasta” 0, 1, 2, 3. Estos tipos de apuestas solo están disponibles en las mesas de las ruletas francesas y europea.

La Ruleta Francesa es muy usual que tenga una regla llamada “La Partage”, que sirve para mejorar el RTP de determinadas apuestas. También existen otras reglas que cambian la forma de juego de la ruleta y cambian al menos, el pago de ciertas apuestas. El dibujo de la rueda de la ruleta también influye, porque hay un tipo de apuestas que determinan distintos sectores del círculo, para demarcar los números a los que se apuesta. Son llamadas “apuestas anunciadas” y es usual conseguirlas en las ruletas francesas y europeas. Las ruletas que tiene apuestas anunciadas suelen constar de una zona especial en su dibujo, el cual es llamado “Racetrack” y viene a ser una representación de la secuencia de los números, con una zona para cada apuesta anunciada.