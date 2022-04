El mundo del juego es visitado por más de 400 millones de usuarios en todo el mundo. El deseo de juegos para móviles también está aumentando y los desarrolladores de juegos apenas pueden seguir el ritmo. Además, los mejores casinos con tragamonedas de Carnaval 2022 ofrecen una gran variedad de juegos interesantes.

En primer lugar, los juegos de acción y aventura son muy populares en los juegos para móviles. Los jugadores los utilizan para relajarse después de un duro día de trabajo. Al fin y al cabo, ¡Qué mejor que sumergirse en mundos nuevos y emocionantes después del ajetreo diario en la oficina y jugar a juegos para móviles junto a amigos de todo el mundo! A continuación, nos gustaría presentar algunos de los juegos internacionales para smartphones más jugados y analizarlos brevemente. Seguro que hay uno o dos interesantes para muchos de ustedes.

Mobile Legends

Mobil Legends ya se lanzó al mercado en 2016. Incluso hoy en día, sigue siendo uno de los juegos para móviles más populares en todo el mundo. Este juego consiste en luchar junto a amigos de todo el mundo y alcanzar los niveles más interesantes. Con el tiempo, la calidad y los gráficos del juego han mejorado considerablemente. Esto ha tenido un efecto positivo en la experiencia de juego. Además, cada vez se transmite más información sobre los compañeros de los equipos asiáticos.

El desarrollador de Mobile Legends es la conocida empresa NetEase. El juego, que es un MOBA gratuito, se lanzó por primera vez en China. A continuación, sólo se comercializaron otras versiones a nivel internacional. El objetivo es derrotar y destruir la base del adversario. Para ello, hay que destruir el núcleo de los adversarios en un mapa de tres carriles. Se pueden utilizar ataques aéreos o terrestres para destruir la base.

Genshin Impact

Genshin Impact existe desde septiembre del año 2020 y llegará también para la Swicth de Nintendo. El juego pretende mejorar la experiencia de juego. En el juego de rol, hay cuatro personajes intercambiables. Juntos, estos personajes forman un grupo y pueden ser controlados individualmente. Junto con tus amigos, puedes formar un grupo. Juntos lucháis y desarrolláis estrategias exitosas para destruir a varios enemigos. Mientras tanto, puedes visitar misteriosas mazmorras o explorar mundos de juego abiertos.

Genshin Impact es básicamente un simple juego de supervivencia. Al principio estás en un bosque. No sabes qué se esconde en la hierba cercana. En cuanto avanzas, exploras una zona desconocida. Cuantas más áreas explores, más aumentarán tus conocimientos. En algún momento, el nivel de dificultad del juego aumenta y tienes que luchar contra máquinas, contra lobos o contra otros jugadores.

Roblox

En 2016, este juego fue lanzado al mercado y ha estado en constante desarrollo desde entonces. La plataforma fomenta la creatividad en la creación y el desarrollo de juegos. Se puede utilizar bien para los juegos de rol. Además, puedes compartir Roblox con tus amigos y jugar con ellos. Para utilizar Roblox, sólo tienes que descargarlo en tu smartphone. Está disponible para IOS y Android. Si quieres probar todo tipo de juegos, simplemente tienes que probar Roblox.

Se calcula que unos 300 millones de jugadores activos utilizan ya Roblox cada mes. Esto lo convierte en el juego online free-to-play de mayor éxito en todo el mundo. Este mundo virtual fue creado especialmente para adultos, para jóvenes y niños con discapacidades y otras necesidades. El mundo es una mezcla de Los Sims, el popular “World of Warcraft” y Minecraft. Los avatares pueden equiparse individualmente con artilugios, con habilidades especiales, con ropa y muebles.

Minecraft

Juega a Minecraft y tendrás que sobrevivir por tu cuenta en un mundo de zombis y monstruos. Hay diferentes mundos, biones y mazmorras para explorar. En el proceso, puedes ganar diamantes, piedras y oro. Para sobrevivir, puedes alimentar a los animales, recoger plantas y alimentos y construir un refugio. También puedes crear un jardín en Minecraft. En todo, se puede dar rienda suelta a la mayor creatividad posible. También puedes experimentar este juego junto a tus amigos. Minecraft fue lanzado una vez en 2011. A día de hoy, sigue desarrollándose. La última versión se puede descargar con un dispositivo IOS o Android.

Aunque este juego es relativamente antiguo, sigue siendo muy popular entre los jugadores. El hecho de que no sea el primer juego sandbox tampoco ha disminuido su éxito. Minecraft se puso rápidamente de moda y conquistó el mundo de los juegos. Tal vez se deba a su concepto sencillo y, sin embargo, a su alto nivel de dificultad. Después de todo, cualquiera puede aprenderlo rápidamente. Pero sólo se llega a ser realmente bueno si se juega con regularidad.

Call of Duty Mobile

El primer lanzamiento tuvo lugar en 2003. Hasta hoy, Call of Duty se ha desarrollado y mejorado constantemente. El juego de disparos en primera persona puede jugarse con amigos. Sólo tienes que descargarlo en tu dispositivo IOS o Android. No cabe duda de que Call of Duty ha sido un juego popular y uno de los más jugados durante años.

Pero, ¿Qué hace que este juego sea diferente de otros juegos modernos? La respuesta se encuentra justo al principio. Hay numerosas características y no sólo una. También hay muchos personajes, armas, mapas y modos disponibles. Así que son posibles diferentes combinaciones y siempre hay algo nuevo.

Clash of Clans

En Clash of Clans construyes tu propio pueblo y clan. El videojuego de estrategia para móviles de 2012 te permite planificar un clan. Sólo con ella puedes derrotar a los oponentes y obtener recursos. Sólo tienes que descargar el juego en tu dispositivo Android o IOS para jugar con tus amigos y pasar horas placenteras.

El desarrollador de Clash of Clans fue la conocida empresa Supercell. Más de 100 millones de personas juegan a este juego multijugador gratuito en todo el mundo. Se puede jugar en la mayoría de los dispositivos móviles. La idea básica de Clash of Clans es la siguiente situación problemática: Estás en una ciudad. Allí tienes que luchar contra otros jugadores para ganar recursos y experiencia. Después de la victoria, se queda en la misma ciudad. Aquí puedes continuar con tu éxito. Sus acciones pueden ser marcadas por los jugadores derrotados